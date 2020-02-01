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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صنع في مصر «4».. عربات قطارات وتابلت «إينار» وأول روبوتات لأعمال اللحام والمناولة

السبت 01/فبراير/2020 - 08:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فى أغسطس عام ٢٠١٦ استطاعت مصر تصنيع أول عربة قطار مصرية خالصة، من الدرجة الثالثة بمكونات مصرية ١٠٠٪، وبإمكانيات حديثة. وفى ٢٠١٨، تطور الأمر بعدما أعلنت وزارة النقل عن بدء تصنيع أول قطار مصرى كامل، وجرى اعتماد الرسومات التصميمية للقطار الجديد بعدما تقدم بها مسئولو مصنع «سيماف» لتصنيع القطارات، ويجرى العمل حاليًا على تدبير خامات ومستلزمات تصنيع نموذج أولى لتلك القطارات.
وفى عام ٢٠١٤، أنتجت مصر أول قطعة- مصرية ١٠٠٪ من التابلت «إينار»، بمصنع بنها للإلكترونيات، وإلى جانب أنه أول تابلت مصرى، يتميز بمعالج بقوة ١.٦ جيجا هيرتز، وشاشة ٩.٧ بوصات بدقة وضوح ٧٢٠ × ١٠٢٤، بـ١٦ مليون لون، وذاكرة وصول عشوائى RAM 1 جيجا بايت، وذاكرة تخزين ٨ جيجا بايت ممكن زياداتها حتى ٣٢ جيجا بايت، ونظام تشغيل أندرويد ٤.٠، ويعتبر من شبكات الجيل الثالث، ويزن ٧٥٠ جرامًا.
وخلال عام ٢٠١٩، حققت مصر طفرة صناعية بوجود أول مصنع متخصص فى صناعة الروبوتات، التى تقوم بالأعمال الفنية، مثل اللحام والمناولة وتركيب المكثفات على البوردات والدهانات وغيرها من الأعمال.

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