رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

السبت 01/فبراير/2020 - 08:19 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
اسلام نصير
طباعة
أعلن سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، عن النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي.

وقال وهدان، إن 52 عضوًا بالهيئة العليا حضروا انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، مؤكدًا أنها أجريت بشفافية ونزاهة وحيادية كما يتسم حزب الوفد.

وأضاف وهدان، أن الانتخابات أجريت في جو أسري لنصدر للأحزاب كيف يكون الانتخاب وكيف تكون الديمقراطية والشفافية وكيف تكون روح الأسرة.

وأشار وهدان إلى أنه ليس هناك منتصر أو مهزوم، متمنيًا ألا تترك الانتخابات رواسب، وأن نكون أقوى ونصدر صورة من الشفافية.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي، وأمل رمزي، ومحمد مدينة، وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد الميرغني.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لحزب الوفد الجديد:
السكرتير العام: فؤاد بدراوي.
أمين الصندوق: فيصل الجمال.
أمين الصندوق المساعد: جمال شحاتة.

نواب رئيس الوفد:
1- عبدالعزيز النحاس.
2- ياسر الهضيبي.
3- هاني سري الدين.
4- محمد عبده.
5- خالد قنديل.

سكرتارية مساعد الوفد:
1- عباس حزين.
2- أنور بهادر.
3- هاني أباظة.
4- محمد فؤاد.
5- كاظم فاضل
6- عصام الصباحي.

عضوية المكتب التنفيذي:
1- محمد الزاهد.
2- صفوت عبدالحميد.
3- عيد هيكل.
4- محمد حلمي سويلم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ يوم

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى