بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

أعلن سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، عن النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي.وقال وهدان، إن 52 عضوًا بالهيئة العليا حضروا انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، مؤكدًا أنها أجريت بشفافية ونزاهة وحيادية كما يتسم حزب الوفد.وأضاف وهدان، أن الانتخابات أجريت في جو أسري لنصدر للأحزاب كيف يكون الانتخاب وكيف تكون الديمقراطية والشفافية وكيف تكون روح الأسرة.وأشار وهدان إلى أنه ليس هناك منتصر أو مهزوم، متمنيًا ألا تترك الانتخابات رواسب، وأن نكون أقوى ونصدر صورة من الشفافية.وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي، وأمل رمزي، ومحمد مدينة، وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد الميرغني.وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لحزب الوفد الجديد:السكرتير العام: فؤاد بدراوي.أمين الصندوق: فيصل الجمال.أمين الصندوق المساعد: جمال شحاتة.نواب رئيس الوفد:1- عبدالعزيز النحاس.2- ياسر الهضيبي.3- هاني سري الدين.4- محمد عبده.5- خالد قنديل.سكرتارية مساعد الوفد:1- عباس حزين.2- أنور بهادر.3- هاني أباظة.4- محمد فؤاد.5- كاظم فاضل6- عصام الصباحي.عضوية المكتب التنفيذي:1- محمد الزاهد.2- صفوت عبدالحميد.3- عيد هيكل.4- محمد حلمي سويلم.