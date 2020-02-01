ليست «كاوتش» فقط.. صنّاع يردون: منتجاتنا تنافس في الأسواق العالمية

هنا اخترنا الرد بطريقة مبسطة، نضع أمام الإمام شيئًا ميسرًا مما تنتجه مصر بسواعد أبنائها ليعرف فضيلة الإمام إن كنا ننتج «كاوتش» أم لا.





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كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منكرًا لأكثر من حقيقة فى رده على الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى، الذى أقيم قبل أيام.أنكر الإمام، أساسًا، الحاجة إلى التجديد، وأنكر الحاجة إلى إعادة النظر بشجاعة فى تراثنا، غير أن «الإنكار الأكبر» تعلق بحقيقة ما يحدث فى مصر الآن من إعادة بناء للدولة المصرية كاملة، حين قال موجهًا حديثه لـ«الخشت»: «يا سيدى، نحن لا نستطيع صنع كاوتش عربية». هنا يأخذ الحديث منحى آخر، فيمكن أن تتفق مع الدكتور الطيب فى شىء مما يقوله حول التجديد أو التراث، غير أن الاستسلام لما قاله بشأن «الكاوتش» نوع من التضليل. فمصر لا تصنع فقط «كاوتش» بل تصنع سيارة بأكملها، فى القطاع العسكرى نجد إنجازات ضخمة فى ملف التصنيع، وإذا تحدثنا عن مواد البناء أو الأثاث أو الغذاء سنجد كثيرًا لنقوله.