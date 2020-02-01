عثمان الخشت يكتب: تفكيك الخطاب الديني التقليدي

القسم الأول من الفصل الثانى

١- تفكيك من أجل «تطوير» علوم الدين لا «إحياء» علوم الدين

من أسف أن حركة الإصلاح الدينى التى ظهرت مع مطلع العصور العربية الحديثة لم تنتج علومًا جديدة ولا واقعًا جديدًا، بل استعادت عصور الشقاق وحرب الفرق العقائدية والسياسية التى ضربت الأمة بعد مقتل عثمان، رضى الله عنه. ولن أدخلك عزيزى القارئ فى جدال نظرى عقيم حول الفشل الذريع الذى أنجزته حركة الإصلاح المدعاة، لكن سأقول لك شيئًا واحدًا، هو «من ثمارهم تعرفونهم»، وهنا أسألك ما ثمار دعاة ورواد تلك الحركة بعد مرور ما يقرب من قرن ونصف القرن على ظهور طلائعهم الأولى؟

ثمارهم كما ترى أمة تتكالب عليها الأمم، والجديد مع حركة الإصلاح الدينى الحديثة منذ القرن التاسع عشر أنها أنتجت أجيالًا وجماعات وفرقًا من المسلمين تتكالب من الداخل على أمتها ووطنها، وهم شركاء أصليون فى حالة الضعف التى تعيشها، وهم فاعلون بامتياز فى بذل الوسع فى هدم المعبد على كل من فيه من خصومهم ومن أنفسهم!

وربما يكون من أهم أسباب ذلك غياب العقلانية النقدية، على الرغم من أن العقلانية النقدية فى جوهرها هى التى قامت عليها دعوتنا منذ إبراهيم عليه السلام، وهى العقلانية التى دعا إليها القرآن الكريم وقام عليها الشرع، والقارئ ليس بحاجة أن أعدد له آيات القرآن وأقوال النبى الصحيحة التى دعت إلى استخدام العقل والتى قامت عليها حضارتنا قبل أن تتحول إلى عصور المتون والشروح والحواشى.

لكن للأسف مجددًا تصور المتأخرون العقل على أنه «العقل النقلى» لا «العقل النقدى»! وهنا ظهر التطرف، وتجمد الخطاب الدينى كما توقف الاجتهاد فى علوم الدين، حيث المعالجة النقلية للعلوم، وحيث المعالجة الإنشائية المفرطة فى الخطاب الشفهى والمكتوب. وظن المتأخرون أن هذه العلوم إلهية مقدسة، لا يكون التعامل معها إلا بالحفظ، وأن تصبح عالمًا هو أن تحفظ المتون وتقرأ الحواشى!

إن العلوم التى نشأت حول الدين علوم إنسانية، تقصد إلى فهم الوحى الإلهى، فالقرآن إلهى لكن علوم التفسير والفقه وأصول الفقه وعلوم مصطلح الحديث وعلم الرجال أو علم الجرح والتعديل... إلخ علوم إنسانية أنشأها بشر، وهى قابلة للاجتهاد والتطوير والتطور، وهذه مسألة واضحة وليست اكتشافًا، لكن المتعصبين الذين تجمد معهم كل شىء، رفضوا الاجتهاد وتمترسوا خلف التقليد. وهم لا يعرفون- ولا يريدون أن يعرفوا- أن من المنطق الفاسد والخطل الزعم بأن أية علوم بشرية هى مبادئ وقواعد يقينية مطلقة تصلح لكل زمان ومكان. فالبشر ذوو عقول نسبية متغيرة، والحقيقة تتكشف تدريجيًا ولا تأتى دفعة واحدة إلا من خلال «وحى»، بل إن الوحى نفسه جاء منجمًا عبر ثلاث وعشرين سنة، وترك مساحة للجهد البشرى فى اكتشاف الحقائق والوقائع.. «قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ»، «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»، والآيات ليست فى الكتاب المقروء فقط، بل فى الآفاق والأنفس أيضا «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِى الْآفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»، والآيات ليست «كلمات» و«ألفاظ» تُتلى فحسب بل «وقائع» و«قوانين» يُبحث عنها وتُكتشف فى الأرض والأنفس «وَفِى الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. وَفِى أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»، كما أن الآيات «سنن» و«عبر» تُكتشف فى التاريخ «قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ».

إن الوحى الإلهى بالنسبة إلينا نجده فى الكتاب. وهذا الكتاب هو الكتاب الإلهى بالمعنى الواسع (الكتاب المقروء «القرآن» مبينًا بالسنة الصحيحة، وهو أيضًا الكتاب المشاهد «السموات» و«الأرض»، وهو أيضًا «التاريخ» و«الأنفس»)، فكلها تشتمل على آيات إلهية كما نص القرآن الكريم. ومن ثم فإن على الإنسان أن يسعى لمعرفة الحقيقة بالبحث فى الكتاب، والكون، وفى التاريخ والنفس، مستخدمًا مناهج البحث العلمى سواء فى العلوم الطبيعية والرياضية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. وهى علوم- مرة أخرى- متغيرة ومتطورة بتطور الجهد والاجتهاد البشرى.

ولذا فإن تجمد العلوم التى نشأت حول النص الدينى بَعُدت عن مقاصد هذا النص، وحولته من نص «ديناميكى» يواكب الحياة المتجددة إلى نص «استاتيكى» يواكب زمنًا مضى وانتهى! واستمر الوضع هكذا على الرغم من التغيرات الجذرية التى حدثت فى الواقع وفى العلوم الاجتماعية والإنسانية. وعندما ظهر دعاة الإصلاح لم يقم أى منهم بمحاولة «تطوير علوم الدين»، بل قاموا «بإحياء علوم الدين» كما تشكلت فى الماضى، ولم يقوموا بالعودة إلى الكتاب فى نقائه الأول، بل عادوا إلى المنظومة التفسيرية التى أنتجتها ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية لعصور غير عصورنا، ومن هنا استعادوا كل المعارك القديمة: معارك التكفير، ومعارك الهوية، ومعارك فقه الحيض والجنس والجسد، ومعارك التمييز بين الجنسين. ولم يدخلوا المعارك الجديدة: معارك التنمية، ومعارك إنتاج العلوم الطبيعية والرياضية والاجتماعية والإنسانية، ومعارك الفساد، ومعارك الحرية، ومعارك الفقر والجهل والأمية، ومعارك الدفاع عن الدولة الوطنية.

ومن هنا فإن تفكيك الخطاب التقليدى والبنية العقلية التى ترقد وراءه بات ضرورة ملحة، لا من أجل «إحياء» علوم الدين، بل من أجل «تطوير» علوم الدين.

لكن التفكيك بأى معنى؟

٢- تفكيك الخطاب الدينى.. بأى معنى؟

إن الدين نفسه لا يتجمد، لكن الذى يتجمد هو عقول فسرت النصوص القرآنية والنبوية الواضحة والمباشرة، بأيديولوجيات عقيمة تجمدت معها المنظومة العقائدية والتشريعية فى كهنوت بشرى يتخفى فى ثوب إلهى!

وهنا لا بد من تفكيك الفكر الإنسانى المتصلب والمتقنع بأقنعة دينية، حتى يمكن كشفه أمام نفسه وأمام العالم. وهذا التفكيك ليس للدين نفسه وإنما للفكر الإنسانى الدينى الذى نشأ حول «الدين الإلهى»، وصنع أنساقًا ومذاهب متضخمة مثل قصور من الخرسانة لكنها تقف على الرمال، وتنتظر من يحرك تلك الرمال حتى ينهار ما فوقها.

وعملية الانصهار أو التفكيك التى نتحدث عنها ليست على طريقة التفكيكيين الجذريين، مثل جاك دريدا، وإنما هى عملية تفكيك من أجل إعادة البناء على أرض نظيفة. فالتفكيك المرفوض هو الذى لا يعيد البناء، وهو التفكيك من أجل التفكيك، ونتيجته لا محالة هى الفوضى التى يريدها أعداء الإسلام والوطن سواء من الخارج أو من الداخل.

إن رفع الأنقاض ليس غاية، ولكنه وسيلة. ومأساة التفكيكيين الغربيين، ومن تبعهم من التفكيكيين العرب، أنهم يتخذون من عملية التفكيك نفسها منهجًا وغاية! وهذا هو الفرق بين التفكيك المنهجى الذى ندعو إليه من أجل إعادة البناء وتجديد «أمر الدين» والتفكيك المذهبى المطلق الذى لا يدرك أنه يسهم فى استمرار الفوضى الذهنية التى تسيطر على الساحة الفكرية والدينية والسياسية.

ومن دون التفكيك المنهجى لا يمكن الخروج من تلك الحالة من التجمد التى تسيطر على الخطاب الدينى التقليدى منذ قرون طوال، ليس فقط فوق منابر الإعلام والوعظ، وإنما أيضًا فوق منصات تدريس العلم والبحث فى العلوم الشرعية والإنسانية.

فما حدث فى تاريخنا المتأخر أن تلك العلوم تجمدت، حيث كان جهد المتأخرين هو الشرح والتلخيص والمتون والحواشى، أما تطوير العلوم الشرعية فقد أصبح بدعة وضلالا، وهذا معناه التوقف عن الاكتشاف والاستنباط والاجتهاد وإعادة الاجتهاد، ومعناه النقوص عن الأوامر الإلهية، ومعناه توقف التاريخ، ومعناه وأد مقاصد الوحى!

والسؤال: هل يمكن أن تستفيد عملية التفكيك العقلى للمنظومات الفكرية المتجمدة من عمليات شبيهة فى الفيزياء؟ وهل يمكن أن يتجدد الخطاب الدينى وتتطور العلوم الشرعية وهى فى الوضع التى هى عليه من التجمد؟

بطبيعة الحال إن معالجة التجمد فى الفكر العلمى أو الدينى لا تختلف كثيرًا عن معالجة التجمد فى الطبيعة، فالمادة الصلبة أو المتجمدة عصية على إعادة التشكيل وغير قابلة للتطور دون تحويلها إلى مادة سائلة. والتجمد مصطلح فيزيائى يطلق على الحالة الصلبة للمادة عندما تتحول من حالة سائلة إلى حالة صلبة، وحالة مثل هذه أصابت الفكر الدينى، لا بسبب من الدين نفسه، ولكن بسبب العقول التى تجمدت عند حدود التقليد، فالتقليد هو درجة الحرارة المنخفضة التى يتحول معها الفكر من «حالة مرنة ديناميكية» تأخذ شكل الواقع المتجدد إلى «حالة صلبة متجمدة» تأخذ شكل الواقع القديم المنتهى وتعاند الواقع الجديد والمتجدد، مثل الماء الذى تحوله البرودة إلى ثلج متجمد يناسب الإناء الذى تجمد فيه ولا يناسب إناءً جديدًا له أبعاد مختلفة. ومن الواضح أنه لا يمكن له أن يناسب هذا الإناء الجديد دون إعادة تفكيكه أو انصهاره أو تذويبه وتحويله إلى سائل مرة أخرى. فالسائل هو الذى يأخذ شكل الإناء، ولأنه سائل فإنه يتشكل بشكل جديد إذا وضع فى إناء آخر.

والدين مثل الماء، الماء سبب للحياة المادية، والدين سبب للحياة الروحية، درجة الحرارة المنخفضة تحول الماء إلى مادة صلبة، والتقليد يحول الفكر الدينى إلى قصر من الخرسانة المتجمدة لكنه يقف على أقدام فخارية، الماء لا يمكن أن يُشرب ويرتوى منه الجسد دون يتحول إلى سائل مرن، والدين لا يحيى روح الإنسان ويُصلح الواقع المتجدد دون يكون الفهم الإنسانى له متجددًا دومًا.

ومع أن التجمد حالة تحفظ الطعام من الفساد وتحميه من تكاثر الفطريات والبكتيريا وتوقف التفاعلات الكيميائية مثل الأكسدة والتحلل والإرجاع، لكن التجمد فى الفكر الدينى أمر مختلف، فهو يؤدى إلى أكسدة الحياة وتحلل المجتمع بحكم زيادة الفطريات والبكتيريا العقلية التى تضرب كل شىء! فربما يحمى التجمد الطعام أو المادة، لكنه فى الفكر ينتج آثارًا سلبية تفسد كل شىء. وفى حالة مثل هذه لا يمكن أن يتجدد الخطاب الدينى، كما لا يمكن أن تتطور علومه.

فالتجمد إذا كان مفيدًا فى الطبيعة فى بعض الأحوال، لكنه ضار بالدين والفكر فى كل الأحوال. والحل هو أن نقوم بحالة تشبه ما نفعله مع «المادة الصلبة» فى الفيزياء، فنحن لا يمكن أن نحول الماء المتجمد إلى الحالة السائلة التى ينتفع بها الجسد دون أن نلجأ إلى عملية «الانصهار»، إن الفكر الدينى الذى تجمد بحاجة لعملية مثل هذه، وهو ما يطلق عليه عملية التفكيك.

٣- تفكيك ينقد البشرى ولا يتنكر للإلهى

إنك لا تستطيع أن تبنى بناءً جديدًا على بناء قديم. هذه مسألة بديهية، ومع ذلك لا أدرى لماذا يتجاهلها أغلب دعاة التجديد؟! إن الأمر يبدو واضحًا: لا بد قبل الشروع فى تكوين وبناء خطاب دينى جديد، أن نقوم أولًا بعملية تفكيك علمى للخطاب الدينى القديم الذى أوصل أمتنا إلى ما وصلت إليه من خلل فى التصورات والرؤى الحاكمة، ليس للوجود والعالم فقط، وإنما للواقع المعاش وحركة التاريخ ومنطق التقدم، وما ترتب على ذلك من اضطراب القيم الحاكمة للسلوك فى الحياة اليومية والحياة العامة.

فعملية التفكيك لا بد أن تسبق عملية إعادة البناء، لكنه- مرة أخرى- ليس تفكيكًا على شاكلة المشككين الذين يسهمون فى استمرار عملية السيولة التى تهدد الأوطان، وليس تفكيكًا عدميًا مثل ذلك التفكيك المروع الذى حدث مع جاك دريدا ورفاقه فى مرحلة ما بعد الحداثة التى تنكرت لكل مرجع، وألغت كل جوهر، ودعمت اللامركزية والتشظى.

بينما التفكيك الذى ندعو إليه هو النقد والتحليل العقلانى الذى يتمركز حول العقل المعيارى، ولا ينكر الحقيقة الموضوعية، بل يدعو إلى اكتشافها، ولا ينكر وجود قيم مطلقة، بل يتحرى فى الوصول إليها بمعايير علمية صارمة. ولا يتنكر للإلهى، بل يقصد إليه شعوريًا فى عملية توحيد خالية من الشرك، ليس فى العقيدة والعبادة فقط، بل فى المعاملات والحياة أيضًا، ومن ثم تمييز «الإلهى» عن «البشرى» فى الفكر والعلوم، ونزع القداسة الإلهية عن المرجعيات البشرية التى تنتحل الصوت الإلهى وتتحدث باسم الحقيقة المطلقة. ودون هذه العملية لن يمكن إعادة فتح باب الاجتهاد والتجديد الحقيقيين.

إن النزعة التفكيكية الجذرية، مثل النزعة العدمية، تزعزع أسس العلم والفكر العقلانى الذى يقوم على مفهوم «المركز الثابت للفكر» مثل (المعنى) أو (الذات) أو (الحقيقة) أو (فكرة السببية).

ولهذا، فإن التفكيكية الجذرية خطر، ليس على الدين فحسب، بل على العلوم الرياضية والطبيعية والإنسانية والاجتماعية، فالعقل الإنسانى لا يمكن أن يصنع «علمًا» دون أن يكون له مركز أو فكرة حاكمة.

وهذا ما تنبه إليه «كانط»، فيلسوف الإيمان العقلانى وكبير الفلاسفة الحداثيين، والذى شق طريقًا ثالثًا بين التجريبية الحسية والعقلانية الصورية، وأنقذ العلم كما أنقذ الإيمان، بمبدأ واحد هو «فكرة الله» كمركز للعقل، فهى تساعد على تجميع وتنظيم عمليات الفكر فى نظام واحد له مرجعية كبرى توحده توحيدًا أكبر، وهذه المرجعية الكبرى هى علة نهائية لا مشروطة، أى ليست معلومة لغيرها، أى الله. وهذه العلة اللامعلولة (أى لا علة لها) تقوم بتنظيم أفكارنا فى نظام واحد، لأنها تقدم لرجل العلم خلفية من المعقولية والوحدة لا بد أن يكون عليها «العالَم» إذا ما أردنا تكوين قوانين ونظريات علمية عنه ذات طابع شامل متكامل موحد.

وكما تقوم «فكرة الألوهية» بدور معرفى تنظيمى توحيدى ضرورى للعلم، فكذلك شأن «فكرة النفس» و«فكرة العالَم»، ففكرة «النفس» تبدو على أنها «الموضوع المشترك» الذى تستند إليه فى النهاية الظواهر الباطنة، إذ لا بد معرفيًّا من افتراض «ذات» تقف خلف جميع «الأحوال الشعورية»، كما أن فكرة «العالَم» تبدو على أنها مجموع الظواهر، إذ لا بد معرفيًّا كذلك من افتراض أن هناك «كُلاَّ غير محدود» ترتد إليه الظواهر الجزئية. يقول «كانط»: «لا يوجد للأفكار المفارقة أى استخدام بنائى على الإطلاق.. لكنْ لها من جهة أخرى استخدام تنظيمى جيد وضرورى لا يمكن الاستغناء عنه، وهو إرشاد الفهم إلى غاية محددة، وحتى تتجمع الخطط الموجهة لكل قواعد الفهم فى نقطة واحدة صالحة أو مناسبة لإمداد تصورات الفهم بأكبر وحدة وأكبر اتساع ممكن»، وهى نقطة بؤرة مركزية توجد خارج حدود التجربة الممكنة تمامًا. وهى بؤرة لا يمكن الاستغناء عنها حينما نريد أن نرى الموضوعات البعيدة وراء ظهورنا بالإضافة إلى الموضوعات القريبة من بصرنا. وما يسعى العقل إلى تحقيقه هو تنظيم المعرفة، أى ترابطها طبقًا لمبدأ تنظيمى للعقل يعطى وحدة أكبر من تلك التى يصل إليها بالفعل الاستخدام التجريبى للفهم.

إذن فحاجة العقل إلى «مركز» ليست مجرد حاجة إيمانية، بل حاجة علمية لتنظيم المعرفة حول مبدأ يعطى لها وحدة لا يمكن أن تقدمها التجربة وحدها.

من الواضح هنا أننا دخلنا فى هذا الاستطراد، حتى نبين زيف التفكيكية الجذرية عندما ترفض مفهوم «المركز الثابت للفكر»، فالعقل الإنسانى بلا مركز لا يصل إلى وحدة تنظيمية لمعارفه، ودون هذه الوحدة لا يمكن أن يقوم العلم بقوانينه ونظرياته، فالقانون هو «وحدة وتوحيد» لظواهر جزئية مشتتة، وكل قانون يفترض قانونًا آخر أعلى وأشمل منه. وأتصور أن هذا هو المبدأ نفسه الذى يقوم عليه الإيمان من رد الكثرة إلى الوحدة.

