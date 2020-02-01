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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الحجر الصحي»: إحالة أي راكب يشتبه في إصابته بـ«كورونا» للفحص الثانوي

السبت 01/فبراير/2020 - 08:07 م
محررة الدستور تجري
محررة الدستور تجري الفحص
سارة سعودى
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قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بمطار القاهرة، إن الحجر مجهز بأحدث أدوات المسح الحراري التي تعمل على قياس درجة حرارة الركاب ومراقبة أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أيمن إمام، في تصريحات صحفية من داخل الحجر الصحي بمطار القاهرة، أن الراكب الذي يتم الاشتباه في مرضه من خلال الفحص الأولي، يحول للفحص الثانوي بمعرفة الطبيب المختص ويتم مراجعة المتعاملين معه خلال الفترة الأخيرة حتى يجرى السيطرة على الفيروس ثم بعد ذلك يتم توجيه الراكب إلى مستشفى الحميات.

وقال إن من يتم الاشتباه به ويحول للفرز الثانوي، من الممكن استبعاده من الاشتباه عقب ذلك.

وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالسفر، أكد أنها ذاتها التي يخضع لها الراكب، موضحا أنه جرى عقد مجموعة من اللقاءات للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه والتعريف بطرق الوقاية، وتم التدقيق على الإجراءات الوقائية المتبعة للطيارين والضيافة المتوجهين لرحلة عودة المصريين من الصين والتدقيق على ارتداء ملابس وقاية فوق الزي الرسمي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة "ووهان"الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

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