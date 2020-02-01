محمد الباز يكتب: نهاية عصر المستحيلات فى المتحف المصري الكبير

سيكون من الصعب علىّ أن أصف لك ما شعرت به ونحن نصعد الدَرَج العظيم فى المتحف المصرى الكبير.أى كلمات تلك التى يمكن أن تلخّص المشهد العظيم؟أى عبارات يمكن أن تفى مَنْ فكروا وخططوا ونفذوا حقهم؟فهنا ستكون قطع أثرية يقارب وزنها الـ٥ آلاف طن، يستعرضها زائر المعرض حتى يصل فى النهاية ليكون فى مواجهة الأهرامات الثلاثة.كلمات مثل الفخر والاعتزاز لا تكفى لتكثيف اللحظة.هل وصلنا جميعًا إلى حالة من الانتشاء بالمجد الذى نملكه دون أن نعرف عنه الكثير، وحتى عندما نعرفه نقلل من شأنه ونهوّن من أمره؟أعرف أن زامر الحى لا يُطرب، وهو ما يجعلنا لا ننظر بعين الرضا إلى ما نمتلكه من حضارة تدل عليها آثارها، فالآثار ليست حجارة صمّاء، بل هى معانٍ تأخذ العقول والقلوب، وتسبح بها فى عوالم من الدهشة والإعجاب والانبهار المطلق، فوراء كل حجر قصة وحكاية وحكمة وتاريخ طويل، يقول لنا إننا يجب ألا نستسلم.فى نهاية جولتنا بالمتحف المصرى الكبير، وبعد أن انتهى اللواء عاطف مفتاح من شرح كل التفاصيل بصبر وحب يصل إلى درجة الولَه بما يفعله، وجدت الدكتور أسامة الغزالى حرب، الذى كان واحدًا من مجموعة الزيارة، يمسك بيده ويقول له مبتسمًا: لقد أثبتَ بما فعلته هنا أنت ومن يعملون معك أنكم تستحقون أن تكونوا أحفاد هؤلاء المصريين القدماء.لم يكن أسامة الغزالى حرب مبالغًا أبدًا فيما قاله.البناءون الجدد فى المتحف الكبير لا يبنون متحفًا جديدًا وكبيرًا وعظيمًا، ولكنهم يشيدون مكانًا يليق بالأجداد.بدا هذا واضحًا ونحن نتجول فى قاعة العرض الكبيرة المخصصة لمجموعة الملك توت عنخ آمون، ولك أن تتخيل فقط أن هذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى ستكون فيها هذه المجموعة مكتملة ومعروضة فى مكان واحد، وهى مجموعة تصل إلى أكثر من ٥ آلاف قطعة، يجرى ترميمها على قدم وساق.مجموعة الملك توت ستعرض فى ١٠٤ من فاترينات العرض المصممة على أحدث طراز فى العالم، وعرفنا أنه تم نقل أغلب قطع المجموعة إلى معامل ترميم المتحف بنسبة تصل إلى ما يقرب من الـ٩٥٪، ولا تتبقى إلا القطع المهمة التى ستظل معروضة لآخر لحظة فى المتحف القديم بالتحرير، وتتم عمليات الترميم بها فى مكانها قبل نقلها.المجموعة المتبقاة تشمل القناع الذهبى للملك، وكرسى العرش الذى سيُعرض بطريقة أسطورية، والمقاصير الذهبية، ومن المخطط أن يتم نقلها قبل الافتتاح بشهر واحد تقريبًا، وذلك تجنبًا لإحداث أى خلل فى سيناريو عرض المتحف المصرى بالتحرير، الذى لن يتم التخلى عنه بالكلية، فهو فى حد ذاته أثر، كما أن هناك تصورًا متكاملًا للاستفادة منه.المتحف الكبير ليس وحده المفاجأة، كنا نجلس على مائدة طعام بسيطة وراقية جدًا، يتحدث معنا اللواء عاطف مفتاح عن أسرار العمل اللانهائى، وفجأة قال لنا إن هناك مفاجأة، فالأمر لا يقتصر على المتحف الكبير فقط.القصة بدأت فى مايو ٢٠١٩.كان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى واحدة من جولات متابعته العمل التنفيذى فى المتحف، وهى جولات كثيرة ومتعددة ولا تنقطع، هذا غير متابعته الدورية مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، سير العمل لحظة بلحظة، وقتها عرض عليه اللواء عاطف مفتاح فكرته لمشروع إقامة متحف لمراكب الملك خوفو.مراكب الملك خوفو توجد فى الضلع الجنوبى لهرمه، والمفارقة أن الزائرين للهرم يطوفون حول الهرم، لكنهم يتوقفون عند الضلع الجنوبى لا يعبرون إليه، وذلك بسبب حالة العشوائية التى تحيط به، وهى العشوائية التى تسبب حالة من التشويه البصرى لا تليق بمقام الملك خوفو، كما أن مراكبه ترقد فى مبنى ضعيف ومتهالك وغير مؤهل لزيارة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.كانت لدى اللواء عاطف مفتاح خطة هندسية محددة لنقل مراكب الملك خوفو إلى متحف يليق بها، وهى الخطة التى توصل إليها بعد مناقشات مطولة مع عدد من الأثريين وعلماء الأخشاب، وهو نفسه المتحف الذى سيطل على بهو الملك رمسيس الثانى، وسيضم أيضًا المركب الثانى من مراكب الشمس، الذى يجرى استخراجه الآن من خلال أعمال بعثة مصرية يابانية مشتركة.الجلسة كانت ثلاثية، تضم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء عاطف مفتاح، والدكتور خالد العنانى.استعرض عاطف مفتاح خطته.نظر الرئيس إلى الدكتور خالد العنانى وسأله سؤالًا مباشرًا: هل هذه الخطة صعبة أم مستحيلة؟لم يزيّن الوزير الأمر للرئيس.قال له: الخطة ليست مستحيلة ولكنها صعبة جدًا.كان رد الرئيس واضحًا ومباشرًا وحاسمًا: حتى لو كانت الخطة مستحيلة فسوف ننفذها.أعطى الرئيس الأمر فورًا بالتنفيذ للخطة التى ستكون إضافة كبيرة للمتحف، الذى لن يكون مجرد مبنى بل هو مدينة حضارية تضعها مصر أمام العالم كله.لقد وفّر الرئيس عبدالفتاح السيسى كل وسائل الدعم المباشرة وغير المباشرة لإتمام هذا المتحف.بدا هذا واضحًا فى التوجيهات الرئاسية بعدم توقف المشروع على أى تمويل مالى مهما كانت الظروف.وقبل أن تسألنى عن تمويل المشروع كيف يتم ومن أين نحصل عليه؟سأجيبك بأن التمويل يأتى من جهتين.الجهة الأولى هى الدولة المصرية بنسبة ٥١٪، وهى النسبة التى تم تخفيضها إلى ٣٠٪، بعد ضم قيمة قطعة الأرض التى يقام عليها المشروع، باعتبارها مملوكة للدولة.والجهة الثانية هى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» بنسبة ٤٩٪، ارتفعت إلى ٧٠٪ مقابل الـ٣٠٪ المصرية.فعليًا تنفق الدولة المصرية ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه شهريًا على المشروع، هذا غير ٦٥٠ مليون جنيه قيمة تسديد القرض اليابانى، وعليه فإن الموازنة السنوية المخصصة للمتحف سنويًا تتراوح بين ١.٨ و٢ مليار جنيه.هذا الدفع الكبير من الدولة المصرية باتجاه إنجاز المتحف المصرى الكبير جعل العمل لا يتوقف، وتخيل أنه طبقًا لترتيبات العمل الجديدة التى بدأت به فى العام ٢٠١٦، كان من المفترض افتتاحه فى العام ٢٠٢٢، لكن بتكثيف العمل عبر خطة منهجية علمية محكمة من الخبراء المصريين، تم اختصار ما يقرب من عامين من عمر العمل، ليكون الافتتاح فى نهاية العام ٢٠٢٠، وهى عبقرية أخرى من عبقريات العمل فى المتحف، وتكسير لمستحيل من المستحيلات.لقد كان هناك اقتراح بأن يتم افتتاح جزئى للمتحف، وكان الذين اقترحوا ذلك يسعون إلى تسجيل الانتصار الذى يحدث على الأرض بأقصى سرعة.رفض الرئيس عبدالفتاح السيسى ذلك تمامًا، قال لهم: معنديش حاجة اسمها افتتاح جزئى.تم الاستقرار على أن يكون الافتتاح فى الربع الأخير من العام ٢٠٢٠، دون تحديد يوم محدد له، لأن ذلك يخضع للجدول الرئاسى المشحون بالعمل.افتتاح المتحف الكبير وحده سيكون عملًا خاصًا جدًا، يضاف إلى الأعمال العظيمة التى بدأت منذ اللحظة الأولى للبناء.هناك لجنة بالفعل تم تشكيلها بتوجيهات من رئيس الجمهورية تعمل الآن على وضع سيناريو الافتتاح، وهى لجنة يرأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويعمل إلى جواره وزراء السياحة والآثار والخارجية والداخلية، ومسئولون من المخابرات العامة والشئون المعنوية والأمن الوطنى، والمشرف العام على المشروع.الأفكار الأولى لافتتاح المشروع، التى عرضت على الرئيس، تتضمن عرضًا دراميًا هائلًا.فى الافتتاح سيقف الرئيس فى الساحة الرئيسية الخارجية للمتحف ليستقبل ضيوفه من ملوك ورؤساء العالم الذين ستتم دعوتهم للمشاركة فى الحفل الكبير، وفى وسط هذا الجمع الكبير سيلقى الرئيس كلمة يوجهها للعالم كله، ثم يصطحب ضيوف مصر إلى جولة ببهو الملك رمسيس الثانى، ليصطحبهم بعد ذلك للصعود إلى الدرج العظيم، والدخول بهم إلى القاعة الرئيسية للملك توت عنخ آمون، الذى سيكون فى انتظارهم بقاعة العرش، ومن قاعة توت إلى قاعة العرض الرئيسية.بعد ذلك سيخرج الرئيس بضيوفه لاستكمال بقية مراسم الاحتفال.المراسم الآن تتم دراستها بشكل جيد.لكن أهم ما يجب أن تعرفه أنه سيتم تصوير الاحتفال بتقنية الـ8k، وهى تقنية يابانية متقدمة جدًا.يجب أن تعرف أيضًا أن الافتتاح سيُنقل عبر شاشات عملاقة ستُوضع فى ميادين العالم الكبرى، لأن الحدث لا يخص مصر وحدها، فالآثار المصرية تراث عالمى يحظى بالاهتمام والرعاية.مهم أن تعرف كذلك أن الاحتفالية ستمتد إلى ما يقرب من ١٠ أيام متواصلة، فى اليوم الأول ستستمر إلى ما يقرب من أربع ساعات، والأيام الباقية ستكون هناك فعاليات خاصة لكبار الشخصيات العالمية التى ستشارك فى الاحتفالية.هل بقى شىء؟بقى شىء مهم جدًا، وهو أنه ستتم طباعة تذاكر دخول للاحتفالية تحمل أرقامًا مميزة ليتم الاحتفاظ بها لتخليد الذكرى، وهى التذاكر التى سيتم توارثها حتمًا، فهناك من بين المهتمين بالآثار المصرية ما يشغلهم أن يقولوا لأحفادهم ولمن سيأتون بعدهم إنهم كانوا هنا.التذاكر التذكارية سعرها سيكون ما بين ٥ آلاف و١٠ آلاف دولار، وهو ما سيضمن دخلًا كبيرًا للاحتفالية، خاصة أنه ستكون هناك رعاة من شركات عالمية لهذا الحدث الكبير.أعرف أن هناك سؤالًا يرادوك الآن تريد أن تطرحه على نفسك وتضعه أمامى وتريد إجابة عاجلة عنه، وهو: ما الذى سيعود بالنفع على الناس هنا فى مصر من هذا المشروع الكبير؟ورغم أن السؤال لا محل له من الإعراب، لكننى لن أقول لك إنه يكفى أن يكون لدينا مثل هذا الصرح العالمى الكبير، أكبر متحف فى العالم يضم آثار حضارة واحدة.ولن أقول لك إن العائد الثقافى والحضارى لهذا المتحف بلا حدود، فمن المهم أن ينظر لنا العالم بعين مختلفة، فالعالم كله يتعامل بإجلال شديد مع آثارنا فى الوقت الذى نهملها نحن ولا نتعامل معها بالشكل الذى يليق، ومتحف مثل هذا سيغير الصورة تمامًا، فنحن أولى بآثارنا، وكان من المهم أن ندلل على ذلك بشكل عملى.سأقول لك إن هذا المتحف سيكون له عائد اقتصادى ومادى كبير جدًا.فمن المتوقع أن يكون هناك ٢ مليون زائر من كل دول العالم لهذا الصرح الكبير سنويًا، وخلال السنوات الخمس الأولى لدخوله إلى العمل يمكن أن نصل إلى ما يزيد على ٨ ملايين زائر، ومن المتوقع أن يغطى المتحف كل تكاليفه خلال ٣ سنوات فقط من افتتاحه.الرواج لن يكون للمتحف وحده، ولكن للسياحة كلها، وهو أمر نحتاجه بشدة، فهؤلاء الزائرون لن يأتوا لزيارة المتحف وحده، بل سيكونون رقمًا مهمًا فى معادلة الدخل القومى.قد تكون هذه الإجابة مُرضية لك بعض الشىء، لكن الأهم منها فى الحقيقة بالنسبة لى أننا استطعنا أن نقول للعالم إننا يمكن أن ننجز أعظم الأعمال عندما نريد، وإننا لا نعيش عالة على المصريين القدماء، فعندما تتجول فى المتحف الكبير، وتقف بعينيك على ما حدث فيه، ستتأكد أن البناءين المصريين لا يتوقفون عن البناء أبدًا.. وأعتقد أن هذا كافٍ جدًا.