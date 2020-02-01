الأب بطرس دانيال: الفن من أفعال المسيح ولا يتعارض مع الدين (حوار)

■ بداية.. فيمَ تتركز أنشطة المركز الكاثوليكى للسينما؟

■ ما معايير اختيار الأفلام الفائزة فى المهرجان السنوى للمركز الكاثوليكى للسينما؟

■ هل اختيار أفلام «أخلاقية» أو «هادفة» يرفع أسهم المهرجان؟

■ كيف يجرى اختيار الفنانين المكرمين فى المهرجان؟

■ هل هناك أنشطة أخرى تكرمون من خلالها الفنانين؟

■ ما ردك على القائلين بتعارض الدين مع الفن؟

■ يقولون إن «الفن مرآة الواقع».. ما رأيك؟

■ وهل ترى الفن قادرًا على محاربة الإرهاب؟

■ يضم المركز مكتبة ضخمة.. ما محتوياتها؟

■ كيف كانت نشأتك؟ وكيف أصبحت رئيسًا للمركز؟

■ ما رأيك فى العلاج بالموسيقى؟

رأى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، أن الدين لا يتعارض مع الفن، مستدلًا على ذلك بأن السيد المسيح كان يمارس الفن عبر ذكر «الأمثال». وكشف، فى حواره مع «الدستور»، عن عدم ممانعته تناول المسيحية فى الأفلام السينمائية، لكن بشرط أن يكون ذلك دون «إهانة».وتطرق الأب بطرس إلى أبرز أنشطة المركز الكاثوليكى للسينما، بداية من تنظيم مهرجان سنوى، تتنافس على جوائزه مجموعة من الأفلام المختارة بشروط محددة، ويشهد تكريم الفنانين الكبار الذين لم يحظوا بالتقدير اللائق خلال مسيراتهم، بجانب زيارة الفنانين المرضى والاحتفال بأعياد ميلادهم، فضلًا عن تنظيم مهرجان للأفلام القصيرة لتشجيع المبدعين الشباب.- أنشأ المركز الراهب الأب بطرس فرانسيس، والمؤرخ السينمائى فريد المزاوى، فى عام ١٩٤٩، وكان للمركز مقر فى الإسكندرية، والمقر الآخر الحالى فى شارع «عدلى» بوسط القاهرة.واستهدف إنشاء المركز نشر الخير والسلام بين البشر، واستخدام الفن كوسيلة سريعة لإيصال رسالة السلام، وأول الأنشطة التى قدمها المهرجان السنوى الذى بدأ فى عام ١٩٥٢ ومستمر إلى الآن.وتتعدد أنشطة المركز، وأصبح يلعب دورًا مجتمعيًا مهمًا فى الوقت الحالى، عبر تكريم النجوم الكبار وزيارة المرضى منهم، وحث الفنانين على زيارة المرضى فى المستشفيات للتخفيف عنهم، وتسليط الضوء على «السينما النظيفة»، وتشجيع الشباب الموهوب، من خلال مهرجان الأفلام القصيرة.- يضم المركز «لجنة الاختيار»، ومهمة أعضائها مشاهدة الأفلام على مدار العام، ثم اختيار الأفلام التى تناسب معايير المركز من بينها، وهى أن يكون الفيلم أخلاقيًا وإنسانيًا، ويفيد الأسرة والمجتمع، ولا يحض على العنف أو يحتوى على مشاهد جنسية، فنحن نشجع «السينما الهادفة»، لأننا جهة دينية.بعد ذلك تختار «لجنة الاختيار» لجنة تحكيم تضم مجموعة من الفنانين والنقاد، لاختيار الأفلام الفائزة، وأؤكد هنا «نزاهة» لجان التحكيم فى مهرجان المركز، ودورها الكبير فى حث المنتجين والفنانين ودفعهم لتقديم أعمال هادفة لتستطيع المنافسة على جوائز المهرجان.- بالطبع، فنحن لا نختار إلا الأفلام «الأخلاقية»، وهذه ميزة، رغم من يهاجم المهرجان بسبب ذلك، فذات مرة، اعترض أحد النقاد على أنشطة المركز، قائلًا إنه لا يوجد ما يسمى «السينما النظيفة»، وتساءل: «ما علاقة مركز كاثوليكى بالفن؟»، فاتصلت به هاتفيًا، وسألته: «هل يعرض المركز أى فيلم عنيف أو دون المستوى؟»، فأجابنى: «لا»، فسألته: «فلماذا تعترض؟» وبينت له دور المركز، وأننا جهة خاصة ومميزة وتشجع الفن.- نختار الفنانين الكبار الذين لم يحصلوا على التكريم اللائق خلال مسيرتهم الفنية، فعلى سبيل المثال قرر المركز، منذ عامين، تكريم الفنانة القديرة إنعام سالوسة، التى شعرت بسعادة بالغة فى يوم الاحتفال، وقالت إن هذا هو أول تكريم تتلقاه طوال مشوارها الطويل.وكرّم المركز أيضًا الفنان الراحل محمود الجندى، قبل وفاته بعامين، الذى وجه الشكر لنا فى يوم الاحتفال، قائلًا: «أشكركم لأنكم كرمتمونى قبل أن أرحل»، كما كانت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة تقول دائمًا: «أول تكريم حصلت عليه فى حياتى كان من المركز الكاثوليكى للسينما».- بجانب المهرجان السنوى، الذى كان النشاط الأهم للمركز، حتى عام ٢٠٠٧، نظمنا احتفالية لتكريم النجوم الكبار الذين أعطوا الفن سنوات طويلة من حياتهم، تحت عنوان «مشوار نجم»، واخترنا لها ١٤ شخصية من الفنانين، من بينهم عادل إمام، وعمر الشريف، ومحمود عبدالعزيز، وعمار الشريعى، وحسن حسنى، كما زرنا وديع الصافى فى لبنان، واحتفلنا بكل فنان منهم على حدة.كما نحرص على زيارة الفنانين ومساندتهم، خلال فترة مرضهم، وبدأ هذا النشاط بزيارة الفنان الراحل فؤاد المهندس، ثم تلتها زيارات لكل من زهرة العلا، ونظيم شعراوى، وسيد زيان، وجورج سيدهم، وأذكر أن «المهندس» كان مكتئبًا ويشعر بالوحدة حينما قررنا زيارته، فأسعده الأمر جدًا.وحرصنا على زيارة وتكريم الفنان الراحل محمد أبوالحسن، خلال فترة مرضه، والغريب أنه حينما أعلنَّا عن ذلك فوجئ البعض بأن الفنان كان لا يزال على قيد الحياة.وندعو الفنانين كذلك لزيارة المرضى فى المستشفيات، ومصابى الأحداث الإرهابية، وحينما كنت أهاتف الفنانين لأدعوهم لزيارة معهد الأورام أو مستشفى سرطان الأطفال أو الملاجئ، كانوا يرحبون رغم التزامهم بالكثير من المواعيد.- الدين لا يتعارض مع الفن، والدليل على ذلك أن الدين مشارك فى كل ما نراه اليوم من فن وجماليات فى العالم كله، ويمكن أن نرى ذلك فى الفن العظيم داخل الكاتدرائيات العالمية، الدين قدم الموسيقى والرسم والتمثيل، والسيد المسيح نفسه كان يذكر أمثلة، والمثل عبارة عن فن.نحن نختلف فقط مع الأفلام التى تهين المعتقدات، فلا مانع لدينا من تناول المسيحية فى الأفلام، ولكن دون إهانة، وأحب أن أشير إلى أننى هاتفت الفنانة ليلى علوى بعد فيلم «بحب السيما»، وبينت لها مجموعة من الملاحظات التى دونتها حول الفيلم.- لا أوافق على مبدأ «الفن مرآة الواقع»، لأن أى شخص يمكنه استخدام هذا المبدأ، ليسلط الضوء على سلبيات المجتمع، وحينها يتحول الأمر إلى إهانة للمجتمع، وأرى أن العمل الناجح هو الذى يدمج بين السلبيات والإيجابيات، أو يقدم السلبيات وحلولًا مقترحة لها.. دور الفن لا يقتصر على تناول الواقع فقط، والفنان الحقيقى يسعى ليرفع من شأن مجتمعه، لكن إن كان يبحث عن الربح فسيكتفى بعرض السلبيات فقط، ولا ننسى أن الأفلام التى تعرض سلبيات المجتمع تضر بالسياحة، لأنها تصدر صورة خاطئة عن مصر، ما قد يجعل أحدهم يخاف من زيارة البلاد، لأنه سيقتنع أنه سيتعرض للإيذاء بمجرد السير فى شوارعنا. وإذا نظرنا للسينما المصرية أيام «الزمن الجميل»، سنرى أن الأفلام عكست صورة جميلة وصادقة عن المجتمع آنذاك، فنرى بطلة الفيلم حينما تتعرض للخيانة- على سبيل المثال- تخرج لحديقة أو إلى شاطئ وتغنى بصوت عذب بدلًا من أن تنتقم. وأحب أن أشير إلى أن أصدقائى العرب يقولون لى دائمًا إنهم أحبوا اللكنة المصرية بسبب أفلام «الأبيض والأسود»، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مسمى «الأفلام العربية».- بالطبع نعم.. الفن يُعلّم الإنسان العمل الجماعى وقبول الآخر واختلاف الآراء، وإننا جميعًا نحتاج بعضنا بعضًا، ولا يجب أن تكون بيننا مشاعر سلبية أو ضغائن، بل نعمل معًا لإنتاج عمل مفيد للجميع. والفن أيضًا هو أفضل وسيلة لإخراج الطاقات من الإنسان، فكل من يمارس الفن يصبح مشغولًا ليلًا ونهارًا بفنه، ويستثمر وقته للتفكير فى الإبداع والجمال، ومن هنا تأتى ضرورة أن يهتم جميع المؤسسات وقصور الثقافة ومراكز الشباب بتشجيع الشباب على ممارسة الفن بشتى صوره.- تضم المكتبة أرشيف كل ما كتب عن الأفلام والفنانين والمخرجين والكتاب، منذ عام ١٩٢٧ حتى الآن، كل ما جرى تأريخه فى المجلات والجرائد موجود لدينا على الكمبيوتر، ولدينا كتب وأبحاث علمية وفنية، وهناك فريق يعمل على تجميع المواد، و«الحاجة» منى البندارى هى المسئولة عن هذا الأرشيف.- ولدت فى مدينة الإسكندرية عام ١٩٦٧، ولى ٦ أشقاء وأنا الأخ الأوسط، وعلّمنا والدانا منذ الصغر تعاليم جميلة، مثل النظافة والنظام والالتزام بالمواعيد واحترام الآخر والإنسانية، وكان يطبق هذه التعاليم على نفسه فنتعلم منه، وأثمرت البذرة التى زرعها فينا وانعكست على علاقتنا بالآخرين.وحينما بلغت ١١ عامًا، انتميت إلى الرهبنة الفرنسسكانية فى مصر، والتقيت راهبًا من كرواتيا كان يتحدث باللغة الإيطالية، ولم أكن أفهم ما يقول، لكنه كان يعطينى الحلوى ونتبادل الابتسامات، ففهمت لغة العطاء ومفهوم الرهبنة من خلاله.حصلت على بكالوريوس الفلسفة والعلوم اللاهوتية عام ١٩٩٤، وعقب سيامتى راهبًا جرى اختيارى لأدرس الدكتوراه فى الموسيقى، وبعدما جهّزت نفسى للسفر إلى الخارج، وكانت السعادة تغمرنى لمحبتى الشديدة للموسيقى، الخطة تغيرت وطالبونى بدراسة الإعلام.وبالفعل حصلت على ماجستير فى الإعلام بتفوق عام ١٩٩٨ من روما، وكنت أنوى استكمال دراسة الدكتوراه، لكن جرى استدعائى للعودة إلى مصر، ليتم تعيينى رئيسًا للمركز الكاثوليكى للسينما المصرية، حيث دمجت بين اهتمامات المركز والموسيقى، بإقامة العديد من الاحتفالات داخل مصر وفى دول كثيرة، مثل كندا وإيطاليا وسويسرا. وأنا عازف بيانو وقارئ كورال كنيسة «سان جوزيف» بوسط القاهرة منذ عام ١٩٩٠، وألفت عدة مقطوعات موسيقية، وأعزف مع كورال الكنيسة فى العديد من مدن أوروبا وحصدنا الكثير من الجوائز.- الموسيقى تهدئ الأعصاب بالطبع، فهى من أكثر الفنون تأثيرًا على الحالة النفسية للبشر، ففى المستشفيات الكبيرة يجعلون النساء الحوامل يسمعن الموسيقى الكلاسيكية، خاصة موسيقى العبقرى النمساوى موزارت. بالتأكيد لا أقصد أن الموسيقى قادرة على شفاء الأمراض، لكنها تساعد على تحسين المزاج ورفع معنويات المريض ومساعدته ليجد راحته النفسية، الأمر الذى يساعده كثيرًا للاستجابة للعلاج، ويظهر هذا جليًا مع مرضى الأورام، كما أن للموسيقى سحرًا عجيبًا لمن يمارسها، فأنا عندما أقوم بالعزف أنطلق بروحى فى مساحات أرحب تجعلنى متجاوزًا أى ضيق مهما كانت فداحة ما أتعرض له.