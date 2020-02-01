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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأهلى المصرى» الأفضل فى الخدمات الرقمية والتجزئة المصرفية خلال العام الماضى

السبت 01/فبراير/2020 - 08:03 م
الأهلى المصرى
الأهلى المصرى
حسن كامل - راندا التونى
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منحت مجلة «Global business outlook» العالمية، المتخصصة فى الاقتصاد والبنود، البنك الأهلى المصرى جائزتين جديدتين، هما «أفضل بنك فى الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر» و«أفضل بنك فى التجزئة المصرفية فى مصر» لعام ٢٠١٩، وذلك لجهوده المتنامية للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية بشكل خاص، ونشاط التجزئة المصرفية بشكل عام.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الجائزتين تعدان دليلًا على اهتمام البنك بتفعيل استراتيجيته الطموحة للتحول الرقمى، التى تدعم خطط الدولة فى هذا المجال، وتهدف إلى تحويل المجتمع تدريجيًا وبخطط مدروسة إلى مجتمع أقل استخدامًا للنقد.
وأشار «عكاشة» إلى اهتمام البنك بالعنصر البشرى وتأهيله، من خلال التدريب المستمر على أحدث أساليب وتقنيات مختلف مجالات العمل المصرفى المعمول بها عالميًا، ما أسفر عن تطور كوادر العاملين فى البنك، وتصدرهم الكفاءات المصرفية، ليس فى مصر فقط، بل فى المنطقة العربية بأكملها.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن جائزة «أفضل بنك فى مجال التجزئة المصرفية» تأتى استنادًا لصدارة «الأهلى المصرى» فى هذا المجال، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان، بعدما بلغت محفظة قروض التجزئة المصرفية فى البنك نحو ٩٠ مليار جنيه، لتمثل حوالى ١٢٪ من إجمالى محفظة القروض، مع طرح منتجات جديدة تخاطب كل فئات المجتمع وتشجعهم على التعامل مع القطاع المصرفى.
وأوضح «أبوالفتوح» أن محفظة البطاقات الائتمانية فى البنك وصلت إلى ٥.٧ مليار جنيه «رصيد مدين»، عبر ١.١٢١ مليون بطاقة ائتمانية، لذا يعد «الأهلى المصرى» رائدًا لسوق بطاقات الدفع الإلكترونية فى مصر، باستحواذه على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا، علاوة على امتلاكه أكبر قاعدة بيانات عملاء فى السوق المصرفية المصرية.
من جانبها، قالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن جائزة «أفضل بنك فى الخدمات الرقمية» تعكس ريادة البنك فى الخدمات المصرفية الرقمية، التى تمثلت أولى خطواتها فى افتتاح البنك أول فروع الخدمة الإلكترونية فى مصر مطلع عام ٢٠١٩، إضافة الى إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى «Ahly net»، لتسهيل حصول العملاء على خدماتهم المصرفية إلكترونيًا بوسائل سريعة وآمنة، تمكنهم من إتمام الخدمات المصرفية.
وأضافت: «أسهم ذلك فى تدعيم الشمول المالى عبر اجتذاب الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، إلى جانب حرص البنك على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لمواكبة الثورة التكنولوجية».
وتابعت: «استكمالًا لتطوير القنوات الرقمية ودعم المدفوعات الإلكترونية لعملاء البنك، تم الانتهاء من تطوير خاصية الدفع عن طريق رمز الإجابة السريع QR Code Scan to pay، وذلك من خلال المحفظة الإلكترونية للبنك (الفون كاش)، بما يتماشى مع التوسع فى ماكينات الـPOS ومنظومة الدفع الإلكترونى».

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