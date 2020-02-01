«القاهرة» يحصد جائزتين فى المعاملات الدولية والنقد الأجنبى



حصد بنك القاهرة جائزتى أفضل بنك فى المعاملات المصرفية الدولية «GTB» وأفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى «Best Foreign Exchange Bank» لعام ٢٠١٩، فى المسابقة التى تقيمها مجلة «International Finance» البريطانية المتخصصة فى مجالات عديدة على المستوى العالمى للبنوك ومؤسسات القطاع المالى.

وجاء إعلان الجوائز خلال احتفالية كبرى أقامتها المجلة فى مدينة دبى الإماراتية، وتسلم الجائزتين عن بنك القاهرة عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد على، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، وأسامة النجار، رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية، وعمرو ماجد، رئيس قطاع التداول وأسوق المال، ونهلة العكارى، مدير عام الإدارة العامة للتدفقات النقدية والمعاملات المصرفية الدولية، وأحمد الخولى، رئيس الإدارة العامة للتجارة الخارجية والمعاملات المصرفية الدولية.

وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على الجائزتين، بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى انتهجها خلال ٢٠١٩، وجاء فى مقدمتها استحداث إدارات جديدة لرفع كفاءة العمل، وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التنافسية للعملاء بالمعايير العالمية الحديثة، بالإضافة إلى زيادة حصة البنك من الموارد الأجنبية، وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التجارة الخارجية، إلى جانب زيادة حصيلة العملات الأجنبية من شركات الصرافة.

وأوضح «فايد» أنه تم إنشاء قطاع المعاملات المصرفية الدولية «GTB» من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات فى مجال إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وتمويل العمليات التجارية الخارجية، وخدمات الأوراق المالية، والحلول الرقمية.

وأضاف: «النتائج التى حققتها مجموعة الخزانة فى البنك خلال عام ٢٠١٩ تمهد الطريق لتحقيق المزيد من الأرباح، إلى جانب الاستمرار فى نمو حجم الأصول التى تسهم مجموعة الخزانة فى تسعيرها بالشكل الأمثل».

ورأى عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تلك الجوائز تعد ثمارًا للنجاحات التى حققها البنك خلال عام ٢٠١٩، معتبرًا أن حصول البنك على جائزة الأفضل فى المعاملات المصرفية الدولية يأتى تتويجًا للمجهودات التى حققها هذا القطاع، وهو ما كان له أثر فى زيادة نمو حجم الأعمال لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات.

وتوقع أن يشهد قطاع المعاملات المصرفية الدولية فى البنك مزيدًا من النجاحات خلال العام الجارى، خاصة مع تدشين خدمات «الإنترنت البنكى» للشركات المقرر انطلاقها قريبًا.

وأشاد بالعمل الدءوب والمتواصل من مجموعة الخزانة وأسواق المال، الذى تكلل بحصول بنك القاهرة لأول مرة على جائزة أفضل بنك فى مجال الصرف الأجنبى لعام ٢٠١٩، التى تعكس أثر هذا الجهد فى زيادة نمو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية من داخل وخارج مصر، وتمهد الطريق لتحقيق المزيد من الأرباح.

وتوقع أن يشهد العام الجارى التعامل مع نوعية وشرائح جديدة من عملاء الخزانة، إلى جانب تقديم منتجات جديدة لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

