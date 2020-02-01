عبد الله بن زايد يشيد بالإطلالة الجديدة لمجلة «ماجد»

تنطلق مجلة "ماجد" العريقة للأطفال، غدا الأحد، بإطلاله جديدة ضمن استراتيجية أبوظبي للإعلام في الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، بناء على نتائج دراسات وتطلعات الجمهور التي تحاكي شخصية الطفل العربي.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بمجلة «ماجد» في كلمته الافتتاحية للمجلة بإطلالتها الجديدة: «في الثمانينيات كان حلم نشر صورتك الشخصية في مجلة ماجد شائعا بين الأطفال العرب، فقد كانت المجلة الأشهر في العالم العربي، وتحولت عبر الأعوام إلى عنصر حيوي في كل بيت، اجتماعنا على صفحاتها عندما كنا صغارا، والتقينا خلالها بكسلان، وفضولي وموزة المحبوبة، وغيرهم من الأبطال الورقيين الذين شكلوا جزءا كبيرا من وعينا حينذاك».

وتابع: «واليوم تحولت مجلة ماجد إلى مؤسسة ترفيهية متجاوزة الأوراق ومتناغمة مع معطيات الوقت، اليوم تنطلق ماجد بقالب جديد شكلا ومضمونا، وقريبا سيستمتع القُراء بمجلة إلكترونية تفاعلية لمختلف الأعمار، والخبر الجميل هو أن القائمين على ماجد سيعيدون نشر المجلة القديمة التي عشنا معها ونحن صغار».



