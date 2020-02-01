«التجارى الدولى» يطلق باقة «Prime Me» للعملاء الشباب

أعلن البنك التجارى الدولى « CIB» عن إطلاق باقة «Prime Me»، أحدث الباقات المقدمة للعملاء، المصممة خصيصًا لفئة الشباب لتمنحهم مجموعة متنوعة من المزايا البنكية وغير البنكية لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية.

وتستهدف هذه الباقة شريحة العملاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٢١ و٣٠ سنة، وتتيح لهم الاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا برنامج نقاط المكافآت «CIB BONUS»، بشرط الاشتراك فى الباقة وفتح حساب «Easy currentaccount».

وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن باقة «Prime Me» تعد جزءًا لا يتجزأ من الجهود المستمرة التى يبذلها البنك لتطوير باقة المنتجات والخدمات المقدمة لفئة الشباب، باعتبارها إحدى أكبر شرائح المجتمع المصرى، وتأتى فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى يتبناها «CIB» لتقديم باقة متميزة من المنتجات البنكية للعملاء لتلبية احتياجاتهم وتلائم نمط حياتهم.

كما أعلن البنك التجارى الدولى عن إدراجه فى مؤشر المساواة بين الجنسين «GEI»، الذى تصدره مؤسسة «بلومبرج» العالمية، ليصبح بذلك المؤسسة الوحيدة فى مصر وواحدًا من عدد محدود من المؤسسات التى تم إدراجها فى قائمة ذلك المؤشر على الساحة الإفريقية، التى تضم ٣٢٥ مؤسسة من ٥٠ قطاعا مختلفًا تمثل ٤٢ دولة، التى أبدت التزامها الواضح تجاه تحسين وضع المرأة فى بيئة العمل على مستوى العالم.

وفى ضوء التزام «التجارى الدولى» بتعميم مبدأ المساواة بين الجنسين فى جميع عملياته التشغيلية، تشكل السيدات ٢٣٪ من المناصب التنفيذية فى البنك، و٢٩٪ من عدد الموظفين، كما أنه يمنح موظفيه السيدات أفضل المميزات الموجودة فى كبرى المؤسسات، ومن بينها، المزايا الطبية المصممة خصيصًا لهن، وإجازة لرعاية الطفل، إلى جانب منح الآباء إجازة مدفوعة الأجر.

كما يحرص البنك على تقديم الخدمات البنكية التى تلبى احتياجات الجنسين بهدف تعزيز مبادرات الشمول المالى، مع دعم سيدات الأعمال من أصحاب الشركات.

وانضم البنك لقائمة أعضاء مؤشر «بلومبرج» لأول مرة خلال العام الماضى، الذى ضم آنذاك ٢٣٠ مؤسسة. ويهدف المؤشر إلى تعريف المستثمرين بالمؤسسات التى تلتزم بتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك استنادًا إلى ٥ ركائز رئيسية، هى: القيادات النسائية وكيفية تطوير المهارات القيادية لدى المواهب الشابة، والمساواة بين الجنسين فى الأجور، ودمج ثقافة التنوع بين الجنسين، وتبنى سياسات صارمة للتحرش الجنسى، والعلامة التجارية المناصرة لحقوق المرأة.

وأعرب هشام عزالعرب، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى- مصر، عن اعتزازه بإدراج البنك ضمن قائمة مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين، للعام الثانى على التوالى، ما يعكس مدى التزامه بترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين بجميع أنشطته وعملياته، مشددًا على أهمية المساواة بين الجنسين باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التى ترتكز على المعايير العالمية للمساواة والشفافية والاستدامة.

فى سياق آخر، أكد «عزالعرب» تأييد البنك الخطوات التى تم اتخاذها مؤخرًا فى مجتمع الاستثمار بشأن تبنى ممارسات التمويل المستدام، بما فى ذلك كلمة لارى فينك، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لشركة «بلاكروك»، فى الخطاب السنوى للرؤساء التنفيذيين، التى سلّط من خلالها الضوء على التحديات التى يفرضها التغيير المناخى على الشركات والتمويل.

وأضاف: «مسئولية الشركات فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك المؤسسات المالية تحتم عليها الالتزام بدمج معايير وممارسات الاستدامة بعملياتها التشغيلية، بهدف خلق قيمة مضافة فى المجتمعات المحيطة بأعمالها».

