وزير الاتصالات يستعرض مستقبل الرقمنة في مصر

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة عمل الوزارة ومستقبل الرقمنة في مصر، من خلال عرض فيلم تسجيلي حول الجهود المبذولة بهذا الإطار، خلال ورشة العمل الثامنة التي يعقدها حزب مستقبل وطن تحت عنوان «دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية» بمشاركة عدد من قيادات الحزب أبرزهم، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد والعامري فاروق وزير الرياضة الأسبق وأمين شئون الهيئات الاستشارية وفخري الفقي أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار وعدد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.وقال الدكتور عمرو طلعت إن بناء مصر الرقمية ليس مسئولية الوزارة وحدها أو الحكومة بمفردها، لكنها مسئولية متكاملة للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمي وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.وأضاف: «بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين والتوثيق والشهر العقاري والمرور ونيابات الأسرة، ولكي نضمن فعالية الخدمات لا بد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقي للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة».وتابع الوزير أن مصر الرقمية مظلة أشمل وأوسع تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصري على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات في مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف في منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التي تؤدى بها.