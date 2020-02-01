رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الاتصالات يستعرض مستقبل الرقمنة في مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 07:54 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أشرف لاشين
طباعة
استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة عمل الوزارة ومستقبل الرقمنة في مصر، من خلال عرض فيلم تسجيلي حول الجهود المبذولة بهذا الإطار، خلال ورشة العمل الثامنة التي يعقدها حزب مستقبل وطن تحت عنوان «دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية» بمشاركة عدد من قيادات الحزب أبرزهم، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد والعامري فاروق وزير الرياضة الأسبق وأمين شئون الهيئات الاستشارية وفخري الفقي أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار وعدد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن بناء مصر الرقمية ليس مسئولية الوزارة وحدها أو الحكومة بمفردها، لكنها مسئولية متكاملة للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمي وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.

وأضاف: «بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين والتوثيق والشهر العقاري والمرور ونيابات الأسرة، ولكي نضمن فعالية الخدمات لا بد من إضافة الحالة الشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقي للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة».

وتابع الوزير أن مصر الرقمية مظلة أشمل وأوسع تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصري على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات في مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف في منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التي تؤدى بها.
وزير الاتصالات يستعرض مستقبل الرقمنة في مصر
وزير الاتصالات يستعرض مستقبل الرقمنة في مصر
وزير الاتصالات يستعرض مستقبل الرقمنة في مصر
وزير الاتصالات يستعرض مستقبل الرقمنة في مصر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ حوالي 6 ساعات

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«هاتف وإيشارب» أحراز قضية رحاب بدر.. وتفريغ المكالمات لكشف سبب الوفاة

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى