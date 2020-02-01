مدير الحجر الصحي: تدريب الأطقم الطبية المسافرة لجلب المصريين من الصين

يشهد مطار القاهرة الدولي، ممثلا في إدارة الحجر الصحي، إجراءات وقائية استثنائية لمواجهة أي تهديد محتمل، لحماية مصر وشعبها والمقيمين على أراضيها من التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد بعد غزوه للصين ونحو 18 دولة أخرى.وبدوره، أكد مدير عام الحجر الصحي في مطار القاهرة الدكتور أيمن إمام، أن الحجر الصحي يقوم بتوقيع الكشف الطبي على جميع القادمين من دولة الصين بصرف النظر عن جنسياتهم.وأشار من داخل مطار القاهرة، اليوم السبت، إلى أن وزارة الصحة قامت بتدريب الأطقم الطبية وأطقم الطائرة التي ستسافر إلى الصين لجلب المصريين المقيمين في مدينة ووهان الموبوءة، على جميع أساليب وطرق مكافحة العدوى.ونوه إلى أن الطائرة سيرافقها طاقم طبي مكون من 6 أفراد بينهم 3 أطباء مدربين بشكل كامل على التعامل مع أي تهديد محتمل، وذلك لحماية مصر من دخول أي مصابين بفيروس كورونا المستجد.وشدد على أن جميع المصريين المقيمين في ووهان لا يحملون الفيروس وفقا لتأكيدات السفارة المصرية بالصين، وجميعهم يقيمون في منازلهم، في انتظار مغادرتهم الصين على الطائرة المصرية.