موتورولا تعود لسوق الهواتف الذكية

تستعد شركة موتورولا قريبًا للكشف عن نموذجين جديدين من هواتف G8، بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.وتبعًا للتسريبات سيحصل هاتفا Moto G8 وMoto G8 Power على معالجات Quаlcomm Snаpdragon 665 ثمانية النوى بتردد 2.2 جيجاهيرتز، ومعالجات رسوميات Adrеno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.وسيأتي هاتف Motо G8 بشاشة هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.39 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل.كما سيحصل على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل بميزة التعرف على الوجوه، وكاميرا أساسية بـ 3 عدسات بدقة (16+8+2) ميجابيكسل، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 و64 جيجابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.أما الهاتف الآخر Motо G8 Pоwer فسيزود بشاشة بمقاس 6.36 بوصة بدقة عرض (2300/1080) بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+2) ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.ومن المفترض أن تطرح موتورولا تلك الأجهزة ربيع العام الجاري بأسعار تتراوح ما بين 180 و300 دولار.