«الصحة»: إنشاء حجر صحى لعزل الحالات المصابة بـ«كورونا»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر حتى الآن.وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أنه منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، تم عمل خطة وقائية تشرف عليها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي قامت بمراجعة الفرق الطبية التي تشرف على المواطنين المصريين العائدين من الصين، إلى جانب مراجعة الإجراءات الوقاية وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن جميع منافذ البلاد على أتم الاستعداد ويتم فحص جميع الوافدين لمصر، وفي حالة الاشتباه بأي حالة يتم فحصها وعزلها ثم نقلها لمستشفى الحميات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء حجر صحي لعزل أي حالات مشتبه بها وتفقدته الدكتورة هالة زايد وأشرفت على جاهزيته لاستقبال أية حالات.