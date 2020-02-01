9 مارس.. انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للطلاء 2020

تستعد الإمارات العربية المتحدة لتنظيم فعاليات معرض الشرق الأوسط للطلاء فى شهر مارس المقبل، بداية من 9 - 11 مارس 2020، بمركز دبى التجارى العالمى.ويعد معرض الشرق الأوسط للطلاء، المنتدى الوحيد من نوعه في المنطقة المخصص لموردي المواد الخام، ومصنعي المعدات في صناعة الطلاء، ما يجعل هذا المعرض المقام على مدار 3 أيام، فرصة مثالية للموردين والمشترين لإقامة علاقات جديدة، وتعزيز مستواهم الصناعي، كما يمكنهم أيضًا تجربة المنتجات الجديدة والوصول مباشرة إلى الرواد في هذا المجال ومناقشة القضايا الرئيسية وإيجاد الوكلاء والموزعين الجدد.ومع نمو السوق الخليجى، تشير الظروف الحالية إلى ازدهار الشركات الخليجية العاملة في المجالات المتعلقة بالتشييد والبناء بشكل خاص.َوأحد هذه القطاعات هو قطاع الطلاء، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.6% سنويًا خلال السنوات 5 القادمة، ما يجعله في مقدمة الصناعات التي تندرج ضمن قطاع البناء على المستوى الإقليمي، وهو ما يجعل من معرض الشرق الأوسط للطلاء فعالية لا غنى عنها.ورسخ المعرض سمعته على مر السنين ليس فقط بجذب جميع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، ولكن أيضًا من خلال توفير بيئة حيوية وتفاعلية للقيام بالأعمال التجارية.