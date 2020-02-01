تنزانيا: أمريكا لم تخطرنا رسميا بحظر سفر المواطنين

قالت تنزانيا، اليوم، إن الولايات المتحدة لم تخطرها رسميا بحظر سفر المواطنين إليها ضمن قيود موسعة على السفر فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني خمس دول أخرى يوم الجمعة، ومن بين الدول الست أربع دول أفريقية وثلاث دول غالبية سكانها من المسلمين.وقال إيمانويل بوهوهيلا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية لـ«لم نتلق بيانا رسميا من الحكومة الأمريكية. لم نتلق بيانا دبلوماسيا رسميا، وهى الوسيلة الرسمية للتواصل بين الحكومات».وبموجب قيود السفر الجديدة، ستوقف الولايات المتحدة منح مواطني تنزانيا «تأشيرات التنوع» التي يتم منحها من خلال نظام القرعة.