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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الهجرة: نصحح المفاهيم المغلوطة لأبناء الجيل الثاني والثالث عن مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 07:39 م
نبيلة مكرم،
نبيلة مكرم،
سناء إسماعيل
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة "مد الجسور"، هي البرنامج رقم 18 الذي نظمته وزارة الدولة وشئون المصريين في الخارج لأبناء الجيل الثاني والثالث، لتعريفهم بمفاهيم الأمن القومي المصري وتحديات الدولة المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم خلال المبادرة مدهم بالمادة التي يتحدثون فيها عن مصر بالخارج ليصححوا المفاهيم المغلوطة والكاذبة.

وتابعت: "نبدأ البرنامج بأكاديمية ناصر العسكرية بمحاضرات عن الأمن القومي المصري وخلالها يتحدث الشباب عن كل ما يقال لهم في الخارج عن الأمن القومي المصري ويتم الإجابة عليهم وأيضًا يتم تنظيم زيارات ميدانية للمظلات وحرس الحدود".

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