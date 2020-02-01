الديهي عن مشاورات واشنطن حول سد النهضة: المفاوض المصري شاطر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يرعى مفاوضات واشنطن حول سد النهضة، ويتدخل حال استدعى الأمر ذلك، لصعوبة المفاوضات، والتي تم التوصل خلالها إلى آلية ملء سد النهضة وفقًا للمطلب المصري.وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت: "المفاوض المصري شاطر، مشكلة سد النهضة ليست مشكلة النظام الحالي ولا وزير الري الحالي ولا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنما مشكلة جميع المصريين، والدولة لم ولن تتنصل منها، وأي محاولة للغمز واللمز الإخواني الحقير حول سد النهضة غير مقبول".واعتبر الديهي، أن الفوضى العارمة التي حدثت في 2011 هي السبب الرئيسي لإسراع الجانب الإثيوبي في بناء سد النهضة، مشددًا على أن أزمة سد النهضة في أيد أمينة.وأردف الديهي: "كنت وما زالت أشفق على المفاوض المصري الذي هو في موقف تاريخي، فمفاوضات سد النهضة تماثل مفاوضات طابا أو أصعب منها".ولفت إلى أن هناك بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية وأخر عن الخارجية المصرية، وثالث عن الخارجية الإثيوبية خلاصتهم أنه تم التوصل لإطار واضح لما أسفرت عنه مفاوضات واشنطن حول سد النهضة، موضحًا أن جولة المفاوضات الشاقة والمجهدة والصعبة حول السد بواشنطن استمرت لمدة 4 أيام، وتم الاتفاق على وضع آلية لجدول خطة ملء السد، وهذا كان مطلب مصري، وآلية للتعامل مع حالة الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة المطر أثناء ملئ السد، وأثناء تشغيله.