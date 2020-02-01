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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مذيعو الإخوان من تركيا يمثلون البكاء على القضية الفلسطينية (فيديو)

السبت 01/فبراير/2020 - 07:23 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقاطع للفنان هشام عبدالله والإعلامي جمال ريان، في تركيا، وهم يبكون على ما وصلت إليه القضية الفلسطينية.

وعقب الديهي على الفيديو، قائلًا: "تمثيلية مكتملة ومشغل موسيقى تصويرية، وأنت يا جمال ريان بتعيط على إيه، أبوك باع الأرض، كان حلقة وصل بين مساكين الفلسطينيين وباع الأراضي للحركة الصهيونية، يبكي كالنساء على ما لم يحافظ عليه أبيه كالرجال".

ووجه الديهي، رسالة لإعلاميي الإخوان، قائلًا: "متمثلوش بدموع التماسيح غير مقبولة".

كما وجه الديهي، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قائلًا "لو مكان أبو مازن استفتي الشعب الفلسطيني هل يقبل بالخطة الأمريكية للسلام؟ أم يرغب بالكفاح المسلح؟".

وأردف الديهي: "الواقع يتغير عندما تمتك قوة تغيره، ويجب أن تسأل الشعب الفلسطيني، هل عندهم قدرة يعيشوا فترة نضالية ونضال مسلح، ويمضوا 40 سنة أخرى في مفاوضات قد تأتي بنتيجة وقد لا تأتي؟".

وتابع: "هل عندهم قدرة على ابتلاع الآلم والمرارة؟ أرى أن القضية الفلسطينية تسير من محطة لضياع الفرص لمحطة لضياع فرص أكثر، إلى أن وصل إلى محطة بلا أي فرص".

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