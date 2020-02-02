مصريون فى ووهان الصينية يروون لحظات الرعب من فيروس كورونا الجديد

أوقات عصيبة عاشها المصريين داخل مدينة ووهان الصينية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي يهدد أرواح الملايين على مستوى العالم، حيث لا تزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام، ليأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء الجاليات المصرية من الصين لتجنبهم مخاطر الوباء القاتل.«الدستور» حاورت المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، كاشفين لحظات الخوف والرعب في مدينة الموت.«نحنُ نعيش أوقات عصيبة للغاية وأحوالنا لا تسُر»، عبارات حزينة وصف بها محمد حامد، الباحث البيولوجي المصري، أحد أبناء الجالية المصرية في الصين حال المصريين الذين يقيمون داخل ووهان، مشيرًا إلى أن الحصار دام شهر ونصف الشهر وهي فترة انتشار الفيروس، لم يخرج فيها طالب مصري من غرفته.وقال «حامد»، في تصريح لـ«الدستور»، إنَّ الجالية المصرية في ووهان يبلغ عددها 350 باحثًا في عدد من الجامعات الصينية وأنَّ الجميع يشهد حالة من الرعب والتوتر، لافتًا إلى أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ملبّيًا لدعوات الآباء والأمهات بالعودة إلى حضن الوطن.وأضاف الباحث المصري، أن الجميع كان يعيش حالة مستقرة داخل ووهان قبل أن يظهر فيروس كورونا الجديد القاتل وفرض الحجر الصحي على مدينة ووهان، مؤكدًا أنَّ جميع الطلاب كانوا يتمتعون بإجازة الشتاء والربيع مع عائلتهم لكن بعد هذا الحدث المفجع دخل الجميع مساكنهم.وذكر التلفزيون الصيني أحدث الإحصاءات بشأن ضحايا كورونا الجديد، نقلًا عن لجنة الصحة الوطنية الذي أكد ارتفاع وفيات الفيروس بواقع 46 شخصًا حتى الجمعة الماضي، ليصل إجمالي الوفيات 259 حالة.فيما سجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791 شخصًا في أنحاء العالم، فضلًا عن انتشار الفيروس بطريقة متتالية.وقال إبراهيم منصور، أحد المصريين القاطنين في ووهان، إنَّ الطلاب لا يستطيعون الخروج إلى جامعتهم وممارسة دراستهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والأسواق، إلى جانب الأدوية غير المتوفرة لمناهضة هذا الفيروس والقضاء عليه بشكل سريع.وثمّن «منصور» الخطوات التي قامت بتفيذها السفارة المصرية، والتواصل مع أفراد الجالية المصرية لبث روح الطمأنينة في قلوبهم، موضحًا أنَّ السفارة قامت بمحاولات عديدة للحفاظ على صحة مواطنيها.وتابع: «في 29 يناير كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء المواطنين المصريين وعودتهم إلى البلاد، وفور ذلك قام الدكتور محمد البدري سفير مصر في الصين، مع جميع المصريين على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي وتم إعلامهم بقرار الإخلاء، بالإضافة إلى تحمل الدولة جميع تكاليف السفر والانتقال الآمن لأبنائها».من جانبه؛ قال الدكتور محمد البدري، سفير مصر بالصين، إنَّ هناك أزمة في حصر أعداد المصريين المتواجدين فى ووهان، معقل فيروس كورونا الجديد؛ لأن المواطن المصري عندما يصل الصين لا يسجل نفسه في السفارة، لكن تم حل المشكلة وحصر أعدادهم من خلال التواصل المباشر معهم وأغلبهم أساتذة جامعات وطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل معهم من خلال تطبيق «واتس آب» وتم عمل مجموعة على البرنامج يتم التواصل من خلاله تضم كل المصريين الموجودين فى مدينة الموت.وأضاف سفير مصر فى الصين، في تصريحات له، أنه بمجرد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراه بإعادة المصريين من المدينة الصينية، أجرى رئيس الوزراء مكالمة هاتفية معه للبدء فى إجراءات إعادتهم، وتم التواصل مع الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزيري الاتصالات والصحة.وأكد على أنه تم وضع خطة كاملة، ويتم التواصل مع الجانب الصيني من أجل البدء في إجلاء المصريين المتواجدين في ووهان، وتم تكليف أحد الأشخاص من الجالية المصرية وتم تقسيم الجالية لمجموعات، بحيث يكون كل شخص مسئول عن 35 شخصًا وتم التواصل مع الأتوبيسات من أجل نقلهم من المدينة.وأوضح الدكتور محمد البدري، أن عدد المصريين المتواجدين فى ووهان 350 شخصًا وعائلاتهم، وتم سؤال كل شخص منهم عن رغبته فى العودة أو لا، وهناك موافقة من 306 مواطنين يرغبون فى العودة إلى مصر، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع السلطات الصينية من أجل نقل المصريين إلى وطنهم، لافتًا إلى أن الجانب الصينىي وعد بوضع المصريين كأولوية لإجلائهم، مشددًا على أنه لا يوجد أي مصري فى الصين أُصيب بفيروس كورونا.أما معتز خفاجي مدرس مساعد بكلية الزراعة - جامعة الأزهر بأسيوط - وباحث دكتوراة بجامعة وسط الصين الزراعية، وهو أحد أبناء الجالية المصرية بالصين، فقد روى لـ«الدستور» عن المأساة التي يعيشها بمدينة ووهان، قائلًا: «هذه الفترة كانت فترة عصيبة عليهم كباحثين مصريين متواجدين بالصين، حيث توقفت الحياة هناك تمامًا وكانوا شبه منعزلين عن العالم؛ نظرًا لانتشار هذا الفيروس وتزايد أعداد المصابين به يومًا بعد يوم، خاصة مع عدم التوصل بعلاج مناسب له، وأعداد الوفيات التي تتزايد وإنتشار الذعر في نفوس من يستمع بها، بالإضافة إلى معاناتهم من نقص الأغذية».وأشار «خفاجي» إلى أنه كان منخرطًا في جروب السفارة المصرية الذي أنشأ لمتابعة الموقف معهم منذ البداية، وكان هو أحد أعضاء هذا الجروب الذي أنشأ بواسطة السفير المصري، وحاليًا يتم المتابعة مع أعضاء السفارة المصرية، معربًا عن امتتانه لله - عزوجل- على عفيتهم من هذا الوباء، مواصلًا الشكر للحكومة وجهودها لعدم وجود أي أصابات حتى الآن بالفيروس لدى أبناء الجالية المصرية هناك، مشيرًا إلى أنَّه يثمن هذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة ويقدرها.وتداولت جميع الصُحف والمواقع الإلكترونية، أخبار تفشي فيروس الكورونا الجديد، الذي ظهر قبل أيام بشكل مخيف في المُدن الصينية، ثم تلاه في عدد من الدول؛ بل تقريبًا في جميع قارات العالم.يذكر أنَّ جميع الدول، خصوصًا تلك التي فيها مواطنون تابعون لها في ذلك البلد، قامت باتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتقاله إليها، وكثفت الصين جهودها لاحتواء هذا الوباء، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص مع بداية ظهور الفيروس، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحصيلة الرسمية لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، وراح ضحيته 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب بالفيروس داخل البلاد.فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية يوم الخميس بسبب الفيروس الذي سبب ذعرًا عالميًا وانتقل إلى عدد من الدول.