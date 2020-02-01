القبض على إنجى خورى فى بيروت

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عارضة الأزياء السورية نجوى خليق الله، والشهيرة بـ إنجي خوري، في منزلها اليوم السبت، ببيروت وتحويلها إلى مكتب الآداب فصيلة حبيش.تم ذلك بعد أن استطاعت إنجي التسلل إلى بيروت متخفية في عباءة عن طريق الحدود اللبنانية السورية، وكانت قد تم طردها من بيروت قبل فترة بعد إعطائها مهلة 20 يومًا لمغادرة لبنان وإلغاء إقامتها، بعد اتهامها الفنانة اللبنانية قمر بخطفها بمساعدة طليقها الفنان اللبناني آدم.واتهمت إنجي خوري آدم بخطفها ليومين في منطقة صبرا، وتعنيفها على يد 3 شبان، بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر، وقد أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت أن كانت قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.