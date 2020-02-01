إبراهيم إسحق يشارك في التجمع السنوي لكشافة الأقباط الكاثوليك

شارك البطريرك الأنبا ابراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، في فعاليات اتحاد كشافة الأقباط الكاثوليك، في تجمعها السنوي، وتذكار حفل المواهب تحت عنوان "معا نصنع قادة المستقبل".وحضر الفعاليات سهير حلمي قائدة الاتحاد، والعديد من الكهنة والقادة والأعضاء من أغلب كنائس الإيبارشية البطريركية.وتخلل اليوم رفع العلم والعديد من العروض الخاصة بمواهب المجموعات الكشفية بكنائس الإيبارشية، إضافة إلى البطريرك الذي عبر فيها عن فرحته بوجوده وسط أبناءه وبمواهبهم العديدة.واختتم اليوم بإعطاء درع تكريم لكل المجموعات الكشفية المشاركة باليوم بجانب تقديم درع الشكر من الاتحاد للبطريرك لمساندته دائمًا للاتحاد، إضافة إلي التقاط الصور التذكارية.