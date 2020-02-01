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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس الفلسطينى يغادر مطار القاهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 06:45 م
محمود عباس
محمود عباس
فاتن غلاب
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غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، عقب زيارة لمصر استغرقت يومين، شارك خلالها في اجتماع الجامعة العربية الطارئ لوزراء الخارجية العرب، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الفلسطيني، في قصر الاتحادية بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وشهد اللقاء التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة، والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التي تضمنت رؤية لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها.

وأكد الرئيس السيسي، ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مؤكدًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع حتى يمكن التوصل إلى تسوية يتم التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني باستعادة كامل حقوقه المشروعة، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف في الحياة والعيش في أمن واستقرار وسلام.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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