أسقفية الشباب تختتم مؤتمر «هنعوض في الفاينل»

اختتمت لجنة جامعة التابعة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، مؤتمر الشباب الجامعي، ببيت القديس مارمرقس، أبو تلات ـ العجمي.وبدأت فعاليات المؤتمر الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "هنعوض في الفاينل"، بحضور 700 شاب وفتاة من جميع الإيبارشيات المصرية.وحضر المؤتمر، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى، إضافة لحضور عدد من الأساتذة الجامعيين، لمناقشة عدة موضوعات هادفة، لشرح المفهوم الروحي لاسم المؤتمر "هنعوض في الفاينل، والذي تناولها كل محاضر بمعنى روحي وعلمي للشباب الحضور.ونظم المؤتمر لجنة جامعة التابعة لأسقفية الشباب، بقيادة تاسوني سارة، إحدي مكرسات بيت القديسة فيبى بأسقفية الشباب، وبمشاركة عدد من الخدام والخادمات المسئولين عن الخدمة بجانبها.يذكر أن لجنة جامعة بأسقفية الشباب، تطلق مؤتمرين سنويًا، لشباب الجامعة تحت رعاية الأنبا موسى والأنبا رافائيل، الأول يطلق في يناير من كل عام، والأخر فى فصل الصيف.