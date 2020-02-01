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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصطفى الفقي: الوفد قدّم نموذجًا مشرفًا في انتخابات المكتب التنفيذي

السبت 01/فبراير/2020 - 06:39 م
انتخابات المكتب التنفيذي
انتخابات المكتب التنفيذي
إسلام نصير
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قال الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن بيت الأمة قدّم نموذجا مشرفا لتاريخ مصر، بتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي للحزب بشكل ديمقراطي لم ولن يتكرر.

وأكد الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن الحزب يمتلك تاريخًا عريقًا وإرثًا كبيرًا للحركة الوطنية، منذ ثورة ١٩١٩، وحتى تاريخ هذه اللحظة التي تنظم فيها الانتخابات بشكل محترم يقدره الجميع.

وبدأ فرز أصوات الناخبين في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لاختيار 16 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي، وأمل رمزي، ومحمد مدينة، وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني.

وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.

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