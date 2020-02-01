تونس تنفي وصول «كورونا» إلى أراضيها

نفت مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في تونس حتى الآن.وأكدت في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" اليوم، أن جميع القادمين من الصين يتم إخضاعهم في المطارات التونسية إلى إجراءات فحص وتثبت وتقصي دقيقة، في إطار خطة وطنية للرصد والوقاية من الفيروس.واجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس العديد من الشائعات حول تكتم السلطات على وجود مصابين بفيروس "كورونا" في البلاد، في وقت تواصل فيه وزارة الصحة التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة.وكانت السلطات التونسية أكدت في وقت سابق اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، في كل المطارات والمراكز الحدودية في البلاد.