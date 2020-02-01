زعيم كوريا الشمالية يعزى الصين فى ضحايا «كورونا»

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، أرسل خطابًا للرئيس الصيني شي جين بينج، يقدم فيه تعازيه في ضحايا تفشي فيروس كورونا الجديد بالصين.وقالت الوكالة، إن كيم «عبر عن قناعته بأن الحزب والحكومة والشعب في الصين سينتصرون في حملة مكافحة المرض» بتوجيهات شي.وأعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، عن أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصًا، فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.ولا يزال الحجر الصحي ساريًا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعدادًا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.