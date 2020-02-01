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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق ورشة عمل مستقبل وطن بحضور وزير الاتصالات

السبت 01/فبراير/2020 - 06:18 م
ورشة عمل
ورشة عمل
أشرف لاشين
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انطلقت منذ قليل، فعاليات ورشة العمل الحوارية التي ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس في القاهرة.

ويستعرض «طلعت» خلال الورشة الحوارية، التي تعقد تحت عنوان «دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية» بمشاركة عدد من قيادات الحزب أبرزهم الدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.

وكان الحزب استضاف على مدار الأسبوعين الماضيين عدة مؤتمرات بحضور عدد من الوزراء لمناقشة خططهم المستقبلية.

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