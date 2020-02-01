5 ممنوعات في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسكندرية، عن بعض التعليمات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين، لمنع وقوع طعون على صحتها.وأبرزت اللجنة أن هذه التعليمات في الآتي:1- يتم إلزام المرشحين بعدم البدء في الدعاية الانتخابية داخل مقر النقابة والنادي قبل الإعلان عن النتيجة النهائية لكشوف المرشحين والمقرر لها غدًا الأحد.2- يلتزم المرشحون بعدم إلصاق المطبوعات الورقية على مبنى النقابة أو النادي على أن تكون أبعاد البانر الفردي 1 في 1.5 متر بحد أقصى عدد 2 بانر، والبانر لكل قائمة 3 فى 1.50 متر بحد أقصى 5 بانر بعد أخذ الموافقة اللازمة من اللجنة الانتخابية.3- يتم تعليق البانرات بمعرفة لجنة الانتخابات.4- يتم إحضار البانرات إلى لجنة الانتخابات دون أخشاب.5- حجز أماكن الدعاية للعملية الانتخابية بحضور المرشح بنفسه أو بموجب تفويض فردي يصدر من كل مفوض للمفوض له ويحرر نموذج التفويض طرف لجنة الانتخابات بنادي المهندسين.