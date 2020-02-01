حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالإكراه فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه تحت تهديد السلاح، وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية بالزيتون مسجلين خطر، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية وبحوزتهم سلاح نارى وذخائر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 عاطلين، أحدهم مسجل شقى خطر "مخدرات" اثناء استقلالهم مركبة "توك توك" وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض "خنجر"- كمية من كوالين الكونتاك الخاصة بمركبات التوك توك - مقص حديدى- زرادية- دراجة نارية "مجهولة المصدر").وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.وأمكن التوصل إلى مالك الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.