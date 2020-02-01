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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد

السبت 01/فبراير/2020 - 05:53 م
حزب الوفد
حزب الوفد
إسلام نصير
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بدأ فرز أصوات الناخبين في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لاختيار 16 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة سليمان وهدان، وعضوية فؤاد بدراوي وأمل رمزي ومحمد مدينة وأميمة عوض ومحمود سيف النصر ومحمد الميرغني.

وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة وسفير نور.

ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر وطارق تهامى وعباس حزين ومحمد فؤاد وكاظم فاضل وعصام الصباحي وهاني أباظة ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذي من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد
بدء فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد

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