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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نتفليكس تختار الممثلة التي ستؤدي دور إليزابيث في «ذا كراون»

السبت 01/فبراير/2020 - 05:46 م
اليزابيث
اليزابيث
وكالات
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ينتهي المسلسل التليفزيوني "ذا كراون" "التاج" حول العائلة المالكة البريطانية في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

وأعلنت نتفليكس عن تفاصيل الموسم الخامس والأخير من المسلسل الذي يتناول محطات من حياة ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، بما في ذلك صراعاتها السياسية أثناء تحضيرها لتولي العرش وهي في سن الـ 25.

وأعلن القائمون على المسلسل من إنتاج نتفليكس، أن إيميلدا ستونتون ستلعب دور ملكة بريطانيا في المسلسل، وذلك خلفًا للممثلتين، كلير فوي وأوليفيا كولمان، وهما من جسّدتا الملكة إليزابيث في المواسم السابقة.

ونالت إميلدا ستونتون شهرة، من مشاركتها في أفلام "هاري بوتر" ومسلسل "دوانتون آبي". وأثنى متابعو المسلسل على اختيارها لتجسيد دور الملكة إليزابيث في الموسم الأخير، واصفين أنه "اختيار ممتاز".

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لن يتناول الموسم الخامس والأخير من مسلسل "ذا كراون" الذي سيطلق في 2023، مرحلة تنحي الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية، كما أنه من المستبعد التطرق للأمير أندرو عقب فضيحة علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري أبستين.

كان الموسم الرابع من "ذا كراون"، تدور أحداثه في أواخر السبعينيات والثمانينيات، عندما بدأت علاقة عاطفية بين ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وديانا وزواجهما عام 1981. ولعبت خلاله الممثلة إيما كورين دور الأميرة ديانا بينما أدت الممثلة أوليفيا كولمان دور الملكة إليزابيث، ومن المرتقب إطلاقه خلال 2020 وفقًا لما نقلته الصحيفة البريطانية نفسها.

كما أدت الممثلة أوليفيا كولمان دور الملكة في الموسم الثالث من المسلسل الذي عرض في نوفمبر الماضي، بينما أدت هذا الدور في الموسم الأول والثاني الممثلة كلير فوي.

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