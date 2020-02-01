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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:39 م
كورونا
كورونا
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أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، بناء على ضرورات المصلحة وحفاظا على الصحة العامة للبنانيين.

وحدد رئيس الوزراء اللبناني مهمة اللجنة بتوحيد جهود الإدارات والوزارات المعنية في الاستعداد لمواجهة إمكانية انتشار الفيروس، وتحديد سيناريوهات الانتشار، والتدابير الاحترازية في المرافق العامة (المطار والمدارس والأماكن العامة) وأن تقوم اللجنة بتقييم القدرات الوطنية الموجودة لاحتواء الحالات المصابة في حال اكتشافها، وقدرة المستشفيات ووزارة الصحة والأجهزة المعنية على الاستجابة.

وتضمنت مهام اللجنة تحديد الإحتياجات على الصعيد اللبناني في حال تفشي الفيروس، وإعداد خطة للتواصل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات مكافحة الأوبئة العابرة للحدود، وتحديد آلية طلب المساعدات الخارجية عند الحاجة، ونشر المعلومات الدقيقة على اللبنانيين عبر كافة وسائل التواصل.

ويترأس اللجنة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلي الإدارات والأجهزة المنتدبين لعضوية اللجنة الوطنية لوضع خطط طوارئ لمواجهة الكوارث وتضم ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والزراعة والأشغال والخارجية والشؤون الاجتماعية، وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) والصليب الأحمر اللبناني، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

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