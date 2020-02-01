تجديد حبس رئيس مدينة مرسى علم 15 يومًا بتهمة الرشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القصير جنوب البحر الأحمر، تجديد حبس العميد مهندس إيهاب فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم 15 يوما، على ذمة التحقيقات معه، بعد ضبطه من قبل الرقابة الإدارية، بتقاضيه رشوة مالية واستغلال وظيفته لإنهاء تراخيص محل تجارى بمدينة مرسى علم.كان المستشار سامر محمود رئيس النيابة العامة بالقصير، قد قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداع المتهم بقسم شرطة القصير لاستكمال التحقيقات معه.يذكر أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض على رئيس مدينة مرسى علم، الأربعاء الماضي، وذلك لتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.