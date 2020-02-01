متظاهرو كربلاء بالعراق يرفضون تكليف العلاوي

نقلت قناة العربية السعودية عن محتجين في محافظة كربلاء بالعراق، الثلاثاء، رفضهم تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة.وأعلن السياسي العراقي، محمد توفيق علاوي، اليوم، تكليفه من قبل الرئيس برهام صالح بتشكيل حكومة جديدة.وانتهت اليوم مهلة الرئيس العراقي التي منحها للقوى السياسية للتوافق على مرشح جديد خلفًا لعادل عبدالهادي.يذكر أن محمد توفيق علاوي ابن عم زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، تولى سابقًا حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي "2010-2014"، إلا أنه استقال في عام 2012؛ احتجاجا على ما قيل حينها حول "تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة".