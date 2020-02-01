رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

ناقد: زين العابدين فؤاد يحمل قضية الوطن على كاهله

السبت 01/فبراير/2020 - 05:28 م
زين العابدين فؤاد
زين العابدين فؤاد
نضال ممدوح
طباعة
تسابق جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، لحجز مقاعد قاعة الشعر، خلال أمسية الشاعر زين العابدين فؤاد، والتي بدأت منذ قليل بحضور جماهيري حاشد للاستمتاع بشعر زين العابدين، والذي استهل أمسيته بإلقاء قصيدة "من أول القصيدة" من ديوانه "وش مصر".

وعن الديوان وكواليس صدوره وحكايته مع الرقابة، قال:"مع صدور قرارات الاشتراكية، هلل لها الشعراء وبدأوا في التغني بالاشتراكية، إلا أنني كتبت ديواني "وش مصر" وقد نشر عبد الفتاح الجمل الديوان كاملا في ملحق جريدة المساء عام 1964.

وعندما أردت أن أنشر هذه القصائد التي نشرها لي "الجمل" في ديوان، تعنتت معي الرقابة واستبقته في أدراجها من منتصف عام 1964 وحتى عام 1971 أي أكثر من سبع أعوام. كنت أذهب للرقابة كل أسبوع لأعرف مصير الديوان، وذات مرة قلت للمسئولة عن الرقابة وقتها عن أسباب عدم السماح بنشر الديوان، رغم أن كل قصائده نشرت في جميع الجرائد، وبالفعل كنت قد حملت لها معي كل الجرائد التي نشرت فيها قصائد الديوان. فقالت لي: القصيدة أو القصائد التي تنشر في الجورنال ويقرأها كل الناس تنسى بعد 5 دقائق، أما القصيدة التي تنشر في ديوان إذا قام بشرائها 5 فقط، تظل طوال العمر في وجدانهم.

ومن جهته قال الناقد ودكتور الأدب صلاح السروي، أن زين العابدين فؤاد شاعر الوطن والفقراء، يحمل قضية الوطن على كاهله، كما يحمل المسيح صليبه، بما يعني أنه شاعر ملتزم بما يحاول طرحه من قضايا في شعره.

وأضاف أنه شاعر من أجل قضية وليس شاعر من أجل الشعر، موضحا أن ما يتميز به زين العابدين أنه تسيطر عليه النزعة الرسولية، وفيه روح تبشيرية، وطرح لرؤية وتعليم، بما يملكه من أدوات ووسائل منها: "استخدامه الثنائيات المتضادة، واعتماده على تقاليد الحكي الشعبي التي تولدت منها العامية المصرية".

وأكد على أن شعر العامية المصرية يتميز عن الشعر العامي بأي لهجة عربية أخرى، بأنه شعر مؤسس له تاريخ يبدأ بالشعر المصري الذي تشكل في رحم الطبقة المصرية الصميمة خلال فترة حكم المماليك من الحمامين والوراقيين، والحدادين، وكل أصحاب المهن الذين تغنوا بالشعر الذي يعبر عن همومهم بعيدًا عن المؤسسة الرسمية.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكراه الـ90.. شعراء يطالبون بإدراج فؤاد حداد بمناهج التعليم

الشاعر أحمد خطاب: "هيثم الحاج علي" آمن بموهبتي

مروان صبحى يستعد لأول حفل شعرى بأوركسترا المايسترو حسين النجار

حسين ونورهان أبو باشا.. براعم شعر العامية في حب الوطن (حوار)

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

منذ يوم

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ حوالي 4 ساعات

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

منوعات

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى