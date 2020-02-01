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بعد أزمتها الأخيرة.. نانسى عجرم متهمة بالسرقة

السبت 01/فبراير/2020 - 05:02 م
جريدة الدستور
رباب
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نشر الفنان العراقي روني داوود، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا، اتهم فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالسرقة، واستيلائها على حقوقه في أغنية "قلبي يا قلبي" الجديدة.

ونشر الفنان العراقي روني داوود، مقطع فيديو، أوضح من خلاله كيف قامت نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية.

وعلق "داوود" على الفيديو، قائلًا: "أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة "قلبي يا قلبي" مسروقة من أغنية الفنان روني داوود، وبنفس العنوان تمت سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن، وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو الذي تتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم".

يُذكر أن أغنية " قلبي يا قلبي"، هي الأولى بعد أزمة نانسي عجرم الأخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

وتواصل نانسي، تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لأول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى، بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت "تصبحون على الحب".

كما تشارك الفنانة نانسي عجرم، في فعاليات برنامج "ذا فويس كيدز"، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

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