طائرات عسكرية تجلى الروس من الصين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر مرسومًا يتيح استخدام طائرات وزارة الدفاع في إجلاء المواطنين الروس عن الصين.وقال بيسكوف في حديث للصحفيين: "تشارك القوات الجوية والفضائية الروسية في إجلاء المواطنين الروس عن المناطق الصينية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا".في وقت سابق من اليوم السبت أعلنت السفارة الروسية في الصين أنها تستعد لإجلاء المواطنين الروس عن مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، حيث تم تسجيل تفشي مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس 2019-nCoV.وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019، بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في القسم الأوسط من البلاد، حيث كتشف الخبراء لاحقًا أن المرض ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا القابل للانتقال بالعدوى.