برلماني يطالب بإجراء اختبارات نفسية للعاملين بدور الأيتام

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن قرار وزارة التضامن الصادر بإقالة مجلس إدارة دار رعاية الأيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان، والذي انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعذيب إحدى فتيات الدار، هو استمرار لمنهجية المسكنات لما هو موجود من جوانب قصور لدى بعض دور رعاية الأيتام واستمرار الانتهاكات بها، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل البحث بعمق في مسببات المشكلة الحقيقية للوقوف عليها ومعالجتها.وأشار مشهور، في بيان صحفي له، اليوم، إلى أنه لا بد من وجود اختبارات نفسية تتم ليتضح لنا من يصلح لهذا العمل من عدمه، متابعا أنه من الأفضل أن تتم بأرقام كودية وأن يكون لكل شخص رقم كودي دون معرفة اسمه لضمان الشفافية والحيادية، موضحًا أهمية عمل هذه الاختبارات لمعرفة أسباب إقدامهم على هذه الخطوة ومدى صلاحيتهم لهذا العمل.وأكد أن منظومة العمل داخل دور رعاية الأيتام في مصر سيئة للغاية وتحتاج إلى إعادة هيكلة بل ورؤية جديدة لكيفية المراقبة والمتابعة خاصة بعد أن زادت الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بداخلها بشكل غير مسبوق بداية من ضرب وتعذيب الأطفال ونهاية باستخدامهم في تجارة المخدرات والدعارة، وأحيانًا بيع الأطفال أنفسهم.وشدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمؤسسات الرعاية، موضحا أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي وسيتيح لهم تنمية مهاراتهم في التعامل مع نزلاء الدار، مضيفا أنه من الحلول المكملة والتي تؤثر على تقدم المنظومة، هو تفعيل مبدأ الصواب والعقاب بشكل حقيقي وليس مجرد كلمة واختفاء الوساطة والنزاهة في الحكم على الأفراد داخل المؤسسات المختلفة.