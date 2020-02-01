بدء التصويت فى انتخابات المكتب التنفيذى لـ«الوفد»

انطلقت، منذ قليل، انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لاختيار 16 عضوًا بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى بشفافية تامة تحت إشراف لجنة من شيوخ الوفد من غير المرشحين، مشددا على أن الحزب ملتزم بمبادئ الديمقراطية.ووجه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، على اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد.وأوضح وهدان، أن ذلك يزيد من مسئوليته ليرفع اسم الحزب، متعهدًا بمساندة جميع قضايا الحزب وعدم التفريط في أي توجيه لرئيس الحزب وأعضائه.ونوه وهدان بأنه كرئيس للجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي سيحرص على تحقيق النزاهة في الانتخابات، مؤكدًا أن الجميع في الوفد على قلب رجل واحد ونسعى جميعا لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.ويتنافس 9 قيادات على 5 مقاعد لنواب الرئيس هم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، هم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.ويتنافس 7 قيادات على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا هم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة الداخلية للحزب.