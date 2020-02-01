تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذى لـ«الوفد» (صور)

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.وقال أبو شقة، إن اللجنة يرأسها سليمان وهدان، وعضوية فؤاد بدراوي وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني، ومحمد مدينة، وأمل رمزي.وأشار أبو شقة إلى أن المكتب التنفيذي سيكون لمدة عام ابتداء من اليوم طبقا لقرار الهيئة العليا الذي صدر وتم تنفيذه من العام الماضي.ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، هم الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة الداخلية للحزب.