سليمان وهدان رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا.جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.ووصف رئيس الوفد النائب سليمان وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبى الملتزم.وبدأ منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد للانتخاب 16 عضوًا بالمكتب التنفيذي للحزب تحت إشراف لجنة من شيوخ الحزب.وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.وتتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.وتتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذي من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة الداخلية للحزب.