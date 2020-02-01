الجيش السورى يصل مشارف الطريق الدولى حلب - دمشق

وصلت وحدات من الجيش السورى، اليوم السبت، إلى مشارف الطريق الدولى حلب - دمشق، مواصلة تقدمها فى عملياتها القتالية بريف حلب الجنوبى.واستهدفت الوحدات- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسلاحي المدفعية والصواريخ تحصينات إرهابيى تنظيم جبهة النصرة، والتنظيمات المتحالفة معهم على محور خان طومان وبلدة الخالدية، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.ونقلت "سانا"، عن مقاتلين من الجيش، مرابطين على محور خان طومان، المشرف على الخالدية وصوامع الحبوب، تأكيدهم متابعة التقدم وضرب نقاط التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها لتحرير بقية المناطق من الإرهاب مهما بلغت التضحيات.وتصدت وحدات من الجيش، الليلة الماضية، لهجوم شنه الإرهابيون باتجاه نقاط الجيش، وأوقعت أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب وأسرت عددًا منهم.وحررت وحدات الجيش السوري في الأيام القليلة الماضية عدة مناطق، بينها خان طومان والراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها، وذلك في إطار عملياتها لوقف جرائم الإرهابيين واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وإنهاء الوجود الإرهابي في كل الأراضي السورية.