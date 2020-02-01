مصرى فى ووهان: سفارتنا بالصين تقوم بدور بطولى

أشاد محمد بلال، مصرى، مقيم فى مدينة ووهان الصينية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحمل مصر تكاليف إجلائهم وعودتهم من الصين، مقارنا ذلك بدول أخرى قامت بتحميل رعاياها تكلفة العودة إلى بلادهم، قائلا "سفارتنا تقوم بعمل بطولى معنا سيسجل فى صفحات التاريخ".وكتب "بلال" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مصر تتحمل كل تكاليف الإجلاء من ثمن التذاكر وحتى كل إجراءات الوقاية والحجر الصحي لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلونا من الإصابة، الجالية الأمريكية كل مواطن دفع 1000 دولار للمقعد الواحد، بعض الجاليات قالت سفارتهم إنها لا تستطيع تحمل مخاطر عودتهم، الكويت الغنية رفضت عودة أي واحد من الصين وهونج كونج".وأضاف "بلال"، "مصر كبيرة قوي وعظيمة قوي بجد.. بعض ممن سيعودون مجانًا تحت الرعاية الفائقة كان يقول في بداية الأزمة إن بلدنا مش لاقية تأكل نفسها علشان ترجعنا"، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا في قلب الأزمة والجميع يعمل مثل خلية النحل والسفارة المصرية تقوم بدور تاريخي يسجل في صفحات التاريخ.وناشد "بلال" المواطنين بضرورة الحذر من الفيروس، قائلًا: "احذروا الفيروس واحذروا المتربصين للحظة دخول الفيروس لمصر، فكلاهما غادر ليس له أمان وكلاهما جاهز لضرب مناعة المصريين.. تحيا مصر".