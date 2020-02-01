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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفائى الدسوقى يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

السبت 01/فبراير/2020 - 04:22 م
وفائي الدسوقي
وفائي الدسوقي
محمد جعفر
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تقدم المستشار وفائي الدسوقي محمد القاضي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، منذ قليل بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين.

وتواصل نقابة المحامين اليوم، تلقي أوراق الترشح، في انتخابات عضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب، اليوم السبت، في اليوم قبل الأخير لغلق باب التقدم بأوراق الترشح.

وسيتم تقديم الطلبات يوميًا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين، يوم الإثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.

ونظمت قرارات مجلس النقابة الأخيرة، المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، حيث أتاحت التنازلات والطعون على المرشحين، يوم الثلاثاء 4 فبراير حتى يوم الخميس 6 فبراير، في حين يتم الفصل في النزاعات والطعون في موعد غايته الإثنين 10 فبراير.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 فبراير، وإعلان كشوف الناخبين يوم الأربعاء 12 فبراير، على أن يتم تقديم الطعون على قيد الأسماء اعتبارًا من يوم الخميس 13 فبراير حتى الأربعاء 19 فبراير، ويتم الفصل في الاعتراضات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للناخبين في موعد غايته 26 فبراير على أن تجرى انتخابات النقابة يوم الأحد 15 مارس، وانتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

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