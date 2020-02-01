في عيد ميلاده.. 10 إيفيهات اخترعها «هنيدى»

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اشتهر بمواقفه الكوميدية التي تُجبرك على الضحك مهما كانت حالتك، له عدد من "الإيفيهات" التي يستخدمها المصريون في حياتهم اليومية، يمارس "الكوميديا" على صفحته على فيس بوك، الفنان محمد هنيدي، الذي يوافق اليوم عيد ميلاده الـ 55، ونرصد عددًا من أشهر إيفيهاته.- في فيلم "عسكر في المعسكر" قال الإيفيه الشهير: "الحب ولع في الدرة"، وأيضًا "شربتي بانجو ولا لسه ياسعدية".- في فيلم "يانا ياخالتي" قال:"أراك توزع من مال أمك".- فيلم "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، قال: "دي ارااااء.. ارااء".- فيلم "تيتة رهيبة"،:"مسا مسا يارءف".- فيلم "همام في امستردام"،: "ده أنا كنت بحب صندل في مصر".- فيلم "جاءنا البيان التالي" قال "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري".- فيلم "فول الصين العظيم"، قال "المصري طول عمره معروف بقوته وجبروته".- فيلم "يوم ملوش لازمة"، قال "زق معايا اليوم".- فيلم "عندليب الدقي"، قال:"والله غبي كان في زتونة هموت عليها".