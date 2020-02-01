رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة

بدأ منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لانتخاب ١٦ عضوًا للمكتب التنفيذي للحزب تحت إشراف لجنة من شيوخ الحزب.وأكد المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب ستتم في شفافية ونزاهة كاملة، قائلًا: "أتحدى أن أكون تحدثت مع أحد في شأن انتخاب أحد".جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.وأوضح أبوشقة أن الهيئة العليا لا تُوجه ولكنها توجِّه، وعندما يتدخل في الانتخابات يكون لضمان الشفافية المجردة دون توجيه.وشدد أبوشقة على أن الحزب يقدم نموذجًا للديمقراطية التي هي الرأي والرأي الآخر وما يستقر عليه رأي الأغلبية يلتزم به الجميع، وغير ذلك يخالف قواعد الالتزام الحزبي.وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة الداخلية للحزب.