رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة

السبت 01/فبراير/2020 - 04:20 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
طباعة
بدأ منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لانتخاب ١٦ عضوًا للمكتب التنفيذي للحزب تحت إشراف لجنة من شيوخ الحزب.

وأكد المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب ستتم في شفافية ونزاهة كاملة، قائلًا: "أتحدى أن أكون تحدثت مع أحد في شأن انتخاب أحد".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

وأوضح أبوشقة أن الهيئة العليا لا تُوجه ولكنها توجِّه، وعندما يتدخل في الانتخابات يكون لضمان الشفافية المجردة دون توجيه.

وشدد أبوشقة على أن الحزب يقدم نموذجًا للديمقراطية التي هي الرأي والرأي الآخر وما يستقر عليه رأي الأغلبية يلتزم به الجميع، وغير ذلك يخالف قواعد الالتزام الحزبي.

وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.

وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة الداخلية للحزب.
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة
رئيس الوفد: الانتخابات ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

منذ يوم

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس الفلسطينى يعلن قطع العلاقات الأمنية مع أمريكا وإسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

إنفوجراف

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

منوعات

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى