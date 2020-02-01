المغرب يوقع اتفاقيتي تعاون مع المعهد الأوروبي

وقعت وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج والتربية الوطنية والتعليم المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي المغربيتين والمعهد الأوروبي، في مدينة بروج البلجيكية، اتفاقيتين للتعاون في المجال الأكاديمي وتدريب الدبلوماسيين.وبحسب بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، فإن الاتفاقيتين اللذين وقعهما سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رحو، ورئيس المعهد الأوروبي يورغ مونار، يهدفان إلى تشجيع مبادرات للتعاون في مجال تعليم الدبلوماسيين والتحاق الطلبة المغاربة بهذه المؤسسة المرموقة للتعليم العالي والمتخصصة في الدراسات الأوروبية.ويتضمن الاتفاق الأول الذي تضمن مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية) والمعهد الأوروبي، تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى في مجال الدبلوماسية والقانون الدولي والعلاقات الدولية لصالح الدبلوماسيين والطلاب من كل مؤسسة، وكذلك دورات تدريبية لصالح الدبلوماسيين وموظفي الوزارة في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية والقانون الأوروبي والاقتصاد.كما تنص المذكرة على تبادل المحاضرين والخبراء في مختلف المجالات المتعلقة بالدبلوماسية، وتبادل الخبرة في مجال هندسة التدريب وتنظيم المؤتمرات، بالتناوب، داخل المؤسستين.أما الاتفاق الثاني بين وزارة التربية الوطنية والتعليم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية والمعهد الأوروبي، فيتعلق بإنشاء لجنة لاختيار الطلبة المغاربة الذين سيستفيدون من منح دراسية.وتهدف مذكرة التفاهم إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب المغاربة المتخرجين من الجامعات المغربية للاستفادة من 8 منح دراسية في سلك الماستر في مجال الدراسات الأوروبية لمدة 10 أشهر.ويشمل الاتفاق التخصصات المتعلقة بالسياسة والقانون والاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية والدراسات متعددة التخصصات.من جانبه، أشار سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، إلى أن هذين الاتفاقين، اللذين سيتيحان للطلاب الشباب والدبلوماسيين الاستفادة من المشاركة رفيعة المستوى في الشؤون والسياسات الأوروبية، بحيث يشكلان لبنة هامة في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.