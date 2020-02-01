تليفزيون الاحتلال: كوشنر عارض نتنياهو وفريدمان فى ضم الضفة وغور الأردن

عارض جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، السيادة الإسرايلية على مستوطنات الضفة الغربية، ومناطق غور الأردن، قبل انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل، وتشكيل حكومة مستقرة.وكشفت القناة الـ11 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ألمح لنتنياهو بإمكانية فرض السيادة على هذه المناطق قبل الانتخابات، ولكن كوشنر عارض الأمر.ويسعى نتنياهو إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن قبل انتخابات الكنيست، من أجل ضمان حصوله على الأغلبية وجذب الناخبين لكتلة اليمين.